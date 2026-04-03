informatiebijeenkomst over het ‘nieuwe hart van Haren’

De gemeente werkt al een poos aan een upgrade van het centrum van Haren. Het gaat dan ook om het Raadhuisplein/Haderaplein, maar niet over het bouwplan want dat is een apart project waarover nog volop wordt gediscussieerd. Met upgrade van het centrum wordt het dorpshart bedoeld. Daarvan wil de gemeente de eerste plaatjes aan het publiek tonen en deze bespreken.

Informatiebijeenkomst op 14 april over herinrichting centrum Haren

In de nieuwsbrief van deze week schrijft men: “Het ontwerp voor de herinrichting van het centrum van Haren is klaar. Kom je de plannen bekijken? Wij nodigen je graag uit voor de informatiebijeenkomst over de herinrichting van het Raadhuisplein en een deel van het centrumgebied in Haren. De informatiebijeenkomst is op dinsdag 14 april van 17:00 tot 20:00 uur (vrije inloop) in het voormalig gemeentehuis in Haren, Raadhuisplein 10. Tijdens deze bijeenkomst laten wij het ontwerp zien. Medewerkers van de gemeente en van Laos Landschapsarchitectuur, een bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden.”

Foto: impressie van de toekomst door LAOS landscape urbanism

