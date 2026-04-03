Maandag 6 April, 2026
vrijdag 03 april 2026

informatiebijeenkomst over het ‘nieuwe hart van Haren’

Door: Redactie

De gemeente werkt al een poos aan een upgrade van het centrum van Haren. Het gaat dan ook om het Raadhuisplein/Haderaplein, maar niet over het bouwplan want dat is een apart project waarover nog volop wordt gediscussieerd. Met upgrade van het centrum wordt het dorpshart bedoeld. Daarvan wil de gemeente de eerste plaatjes aan het publiek tonen en deze bespreken.

Informatiebijeenkomst op 14 april over herinrichting centrum Haren
In de nieuwsbrief van deze week schrijft men: “Het ontwerp voor de herinrichting van het centrum van Haren is klaar. Kom je de plannen bekijken? Wij nodigen je graag uit voor de informatiebijeenkomst over de herinrichting van het Raadhuisplein en een deel van het centrumgebied in Haren. De informatiebijeenkomst is op dinsdag 14 april van 17:00 tot 20:00 uur (vrije inloop) in het voormalig gemeentehuis in Haren, Raadhuisplein 10. Tijdens deze bijeenkomst laten wij het ontwerp zien. Medewerkers van de gemeente en van Laos Landschapsarchitectuur, een bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden.”

Foto: impressie van de toekomst door LAOS landscape urbanism

Prat zegt:

Hoe mooi de plaatjes ook zijn, als het doorgaande verkeer blijft en de inwoners van Haren blijven parkeren in de kom van het dorp omdat ze te lui zijn om te lopen verandert er niets.

Ben zegt:

Ik waardeer de inzet van de gemeente om het centrum van Haren te herinrichten en weer leefbaarder te maken. Echter, ik wil graag een belangrijk aandachtspunt onder de aandacht brengen dat in eerdere plannen en discussies onvoldoende is meegenomen: de noodzaak van duidelijke en fysieke scheiding van verkeersstromen, met name tussen gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers.

Het ontbreken van een gescheiden voetgangersgebied leidt tot een situatie waarin alle verkeersdeelnemers – van gevel tot gevel – zich op dezelfde ruimte bevinden. Dit creëert onveilige situaties en maakt het moeilijk om fietsers en automobilisten verantwoordelijk te houden voor hun gedrag. Voetgangers worden hierdoor feitelijk niet als verkeersdeelnemers erkend, wat hun veiligheid en comfort ernstig aantast.

De wetgever schrijft in dit verband voor dat waar mogelijk verhoogde voetpaden en duidelijke afscheidingen moeten worden toegepast om de verschillende verkeersstromen te scheiden. Dit voorkomt conflicten en verhoogt de verkeersveiligheid aanzienlijk. Het toepassen van deze verhogingen moet dan ook een integraal onderdeel zijn van het ontwerp van het nieuwe centrum.

Daarnaast verdienen ook de rotondes in en rondom het centrum aandacht. Juist door het ontbreken van een duidelijke scheiding op deze punten ontstaan gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers. Een herinrichting waarbij rotondes worden aangepast met veilige oversteekplaatsen en fysieke barrières kan bijdragen aan een betere doorstroming en verhoogde veiligheid.

Dat deze barrière nodig zijn blijkt ook uit de andere locaties in de buurt waar menet tegels mensen recht te manen rekening te houden met voetgangers. In de gebieden waarop voetgangerpanden fietsen mogen is ook de fietser die de voetganger weg belt of omverrijd vergeten dat het feitelijk de voetganger is die daar wel hoort en de fietser en mag komen.

Henk zegt:

@prat, en wat is er op tegen dat men in het dorp parkeert? Wij hebben ook ouderen in dit dorp. De ‘ echte’ Harenaars. Beetje respect graag.

