Inge Moltmaker: Hard in voetbal, zacht in zorg

Door: Redactie

Op het voetbalveld is Inge Moltmaker (25) uit Haren een ‘harde centrale verdediger’ die de fysieke confrontatie niet schuwt. Ze speelt in de hoogste amateurklasse (Oranje Nassau, Topklasse). Wanneer zij als verpleegkundige van Westerholm op pad is toont zij juist haar warme kant: zorgzaam en geduldig. Vrouw met twee gezichten.

Rust

“Als voetballer ben ik onderdeel van een team”, zegt Inge. “Daarin moet je je plek vinden. Ik weet hoe dat werkt in teams en aan die ervaring heb ik veel in mijn werk als verpleegkundige. Daar ben je namelijk ook samen verantwoordelijk voor de goede zorg.” Naar eigen zeggen zijn een ‘rustige uitstraling en geduld’ haar sterke punten. Gek genoeg komen die eigenschappen haar ook in het voetbalelftal van pas. Inge: “Nieuwe speelsters zal ik graag aandacht geven, zodat ze zich op hun gemak voelen. Dat komt de resultaten ook ten goede.”

Raken

Inge is in het veld bepaald geen ‘ watje’. Sterker, ze houdt van harde duels, zolang het volgens de regels is. Maar ook zij gaat soms over de grens en dat weet zij zelf heel goed. Ze zegt: “Wanneer een tegenstander mij de hele tijd uitdaagt en gemene dingen doet, komt er een moment dat ik haar ook even wil ráken. Dan schiet mijn voet bewust uit tegen haar enkel, maar dan ga ik natuurlijk direct mijn excuses aanbieden, dat dan weer wel. En maar hopen dat de scheidsrechter het er dan bij laat zitten. Ik heb trouwens één keer rood gehad omdat ik mijn emoties toen even niet kon beheersen. Verder geen commentaar, haha.” Ja, Inge is hard in voetbal.

Oranje Nassau

Volgens Inge is voetballen een mooie compensatie voor haar werk in de zorg. Ze kan op de grasmat ontladen en even lekker ‘uitrennen’. “Na een lange werkdag heb ik niet altijd zin in de training, maar als ik er eenmaal ben is het fijn.” Als jonge speelster had zij haar droom: Nederlands elftal. Maar nu ze in de zorg werkt, heeft zij haar ambities bijgesteld: “Als je de top wilt bereiken, moet je vier keer per week trainen. Je verdient er bijna geen geld mee, dus je moet daarnaast gewoon fulltime werken. Dat is te zwaar. Ik speel sinds kort bij Oranje Nassau in de landelijke Topklasse. Daarvóór heb ik bij vv Helpman gespeeld en ik kom ervoor uit: ik heb nog steeds een blauw-wit hart.”



Aandacht

Inge voetbalt sinds haar achtste en ontwikkelde zich als mens en sportvrouw tot wie ze nu is. Toen ze wat ouder werd wilde ze dierenarts worden, maar dat zat er niet in. Het werd Verpleegkunde. “Ik wilde in een ziekenhuis werken, maar dat beviel me niet. Het is vooral gericht op snelle doorloop en ik wil juist een band opbouwen met mensen. Dat maakt dit vak zo mooi. In de thuiszorg van Westerholm ben ik daarom helemaal op mijn plek.” Ja, Inge is zacht in zorg.



