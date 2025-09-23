Ingezonden artikel: De voordelen van een occasion leasen op een rijtje

Door: Sales

Ben je ondernemer en wil je een zakelijke auto leasen? Dan kun je uiteraard voor een nieuw model kiezen, maar wist je dat je ook voor een gebruikte kunt kiezen. Je leaset in dat geval een occasion. De laatste jaren zijn er steeds meer ondernemers die een tweedehands auto leasen. Dit is niet voor niets, want hier zitten de nodige voordelen aan. In dit artikel zetten we de belangrijkste voor je op een rijtje.



Lagere maandlasten

Een van de belangrijkste redenen waarom een occasion leasen populair is, is vanwege de lagere maandlasten. De grootste afschrijving heeft vaak al plaatsgevonden. Dat betekent een lagere waarde en dat vertaalt zich in het maandbedrag. Leasemaatschappijen baseren de maandtermijn van hun auto’s grotendeels op de aanschafwaarde van het voertuig. Ben je op zoek naar een goedkope lease auto? Dan is een jong gebruikte auto zeker het overwegen waard.



Sneller de weg op

Een occasion lease je niet alleen vanwege de lagere maandprijs, je kunt er ook sneller de weg mee op. Veel leasemaatschappijen hebben jong gebruikte auto’s namelijk op voorraad. Na het tekenen van het contract kun je de auto vaak al na een paar dagen ophalen – of meteen als je hem zo wil meenemen. Lease je een nieuwe auto? Dan is dit niet het geval. Deze moet immers eerst besteld worden en vervolgens gefabriceerd worden. Hierdoor kan het zo weken tot maanden duren voordat je de auto tot je beschikking hebt.



Kies zelf de looptijd, aanbetaling en slottermijn

Kies je voor een financial lease occasion? Dan heb je zelf ook invloed op bepaalde contractvoorwaarden. De looptijd is hier een goed voorbeeld van. Je kunt een leasecontract voor 24 maanden afsluiten, maar ook voor 60 maanden kiezen, naargelang je wensen en behoeften. Daarnaast bepaal je ook zelf of je een aanbetaling doet bij aanvang van het contract. Door zelf een deel van het aanschafbedrag aan te betalen, valt de maandtermijn lager uit. Het te financieren bedrag valt dan lager uit. Dit is ook het geval als je voor een slottermijn kiest. Je betaalt het restant van het bedrag dan bij de laatste termijn en niet aan het begin.Je betaalt daar dan wel rente over, bij een aanbetaling is dat niet het geval.

Fiscale voordelen

Net als bij een nieuwe auto profiteer je ook bij een occasion van fiscale voordelen. Dit is zeker het geval als je voor financial lease kiest, want je bent dan vanaf de eerste dag economisch eigenaar van de auto. Je mag het voertuig op de balans van je bedrijf te staan, waardoor je rente en afschrijving fiscaal af mag trekken. Bij de eerstvolgende btw-aangifte mag je bovendien de btw terugvragen. Hoewel het om een lager bedrag gaat dan bij nieuwe auto’s, is dit nog steeds de moeite waard. Ook de onderhouds- en brandstofkosten zijn vaak aftrekbaar als zakelijke kosten.



Duurzamer

Duurzaamheid speelt tegenwoordig een steeds grotere rol in het bedrijfsleven. Ben je hier ook actief mee bezig? Dan is het extra interessant om een occasion te leasen. Doordat je voor een tweedehands model kiest, verleng je de levensduur van de auto. Hierdoor hoeft er geen nieuwe auto gemaakt te worden, iets wat wel het geval is als je een nieuwe auto leaset. Om je impact op het milieu nog verder te verlagen, lease je een occasion die weinig uitstoot.