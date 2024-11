Ingezonden artikel: Haal meer uit je budget deze kerst

Door: Sales

De feestdagen staan voor de deur, en dat betekent voor veel Nederlanders een tijd van gezelligheid, cadeautjes en lekker eten – wat soms een flinke duit kan kosten!

In tegenstelling tot wat je weleens kan zien op de televisie, hoeft kerst vieren helemaal niet duur te zijn, zelfs niet nu de kosten van ons levensonderhoud fiks zijn gestegen. Ben je op zoek naar manieren om een warme en sfeervolle kerst te vieren, zonder erna op zwart zaad te zitten? Hier zijn enkele tips om meer uit je budget te halen deze kerst in Haren.

Om te beginnen: een kerstcadeau hoeft niet noodzakelijk duur te zijn. Je kan bijvoorbeeld eens gaan rondneuzen bij kringloopwinkels in Haren of op lokale tweedehands-websites zoals Marktplaats. Je kan er vaak mooie en interessante hebbedingetjes vinden aan een scherpe prijs.

Ben je een doe-het-zelver? Dan kan je ook zelf iets knutselen! Een cadeautje waar je echt tijd en moeite in hebt gestoken kan voor je geliefden veel meer waarde hebben dan gewoon een duur maar onpersoonlijk product uit een winkel.

Om het even over een andere boeg te gooien: de eindejaarsperiode is vaak een zeer profijtige tijd voor beleggers. Aandelen en andere beleggingen zoals crypto staan vaak op een hoogtepunt, waardoor je wat extra geld kan verdienen door slim in te spelen op de situatie.

Bijvoorbeeld: momenteel doen cryptocurrencymunten het enorm goed. Jan Jaap Bolkesteijn van Cryptonews vertelt dat steeds meer mensen meme coins kopen, omdat die snel kunnen uitgroeien tot waardevolle activa. Als je wat onderzoek doet en slim belegt, kan je absoluut wat mooie winst maken, die je dan kan gebruiken voor je kerstinkopen!

Maar wat is kerst nu in feite? Wat betekent het voor de meeste mensen in Haren? Voor velen begint een gezellige kerst met de juiste sfeer in huis. Maar hou ook hier in gedachten dat je geen fortuin moet uitgeven aan (tijdelijke) decoraties.

Ga samen met je gezin naar de prachtige Onlanden of het Quintusbos en verzamel dennenappels, takjes en bladeren. Met een beetje creativiteit maak je hiermee prachtige kerststukken en decoraties. Schakel je kinderen in en maak er een gezellige gezinsactiviteit van!

En vergeet niet om oude kerstspullen van zolder te halen en deze een tweede leven in te blazen met een likje verf of wat glitters.

Kerst draait vaak om gezellig samen (te veel) eten, maar een uitgebreide vijfgangenmaaltijd kan best duur uitvallen, zeker als je een grote familie hebt. Overweeg daarom eens een “potluck-kerst”, waarbij alle genodigden een eigen gerecht meebrengen. Zo verdeel je de kosten en kan iedereen genieten van een gevarieerde en vaak verrassende maaltijd.

Je kan hiervoor gebruikmaken van lokale, verse producten. Deze zijn niet alleen lekkerder, maar ook vaak goedkoper én gezonder. Denk aan verse groenten, lokaal gebakken brood of kazen van een boerderij of een van de streekwinkels in Haren. Door producten van eigen bodem in te kopen, steun je niet alleen onze lokale economie, maar haal je ook kwaliteit in huis.

De mooiste kerstmomenten zitten vaak in kleine dingen: samen zijn, spelletjes spelen, of genieten van een wandeling door het verlichte dorpscentrum van Haren. Organiseer een spelletjesavond of een filmavond met warme chocolademelk en zelfgebakken koekjes. Dit kost weinig, maar levert waardevolle herinneringen op.

In plaats van cadeautjes uit te wisselen, kan je je meer richten op ervaringen in plaats van spullen. Denk aan een tegoedbon voor een picknick in het voorjaar met je geliefde, of een wandeling met koffie in het Quintusbos met je gezin. Zulke cadeaus kosten weinig, maar zijn persoonlijk en betekenisvol, waardoor je onvergetelijke herinneringen kan scheppen met je familie.

Kortom, door slim te plannen en creatief te zijn, kun je deze kerst doorbrengen in een warme en feestelijke sfeer, zonder je zorgen te maken over hoge kosten. Het belangrijkste is tenslotte dat je tijd doorbrengt met de mensen die belangrijk voor je zijn. Maak er een onvergetelijke kerst van in Haren!