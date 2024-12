Ingezonden artikel: Hoe kunnen expats hun activa diversifiëren?

Door: Sales

Beleggen is voor niemand een makkelijke opgave, maar expats hebben toch wel een extra uitdagende situatie. Vaak lopen ze tegen beperkingen aan, zoals het niet kunnen investeren in lokale activa of het heen en weer moeten reizen naar hun thuisland om hun bestaande beleggingen te beheren. Niet bepaald een pretje, toch?

En dan hebben we het nog niet gehad over de economische stormen die in zowel je thuisland als je gastland kunnen opduiken. Gelukkig is er een gouden regel die iedereen—ja, ook expats—kan helpen: diversificatie. Een breed gespreid portfolio is dé sleutel tot financiële rust. Maar hoe doe je dat precies als je tussen landen pendelt? In deze gids nemen we je mee langs een aantal slimme strategieën.

1. Spreid je beleggingen over verschillende activaklassen

Klinkt nogal wiedes? Misschien, maar toch is dit de basis waar je altijd mee begint. Investeer niet alleen in aandelen of obligaties uit je eigen land. Denk verder. Koop een appartementje in een zonnig buitenland, leg wat gouden muntjes in een goed beveiligde kluis of zet in op internationale activa zoals crypto.

Vooral cryptomunten zijn erg interessant in dit opzicht, want of je nu crypto aankoopt in Nederland of in Portugal, je kan overal ter wereld toegang krijgen tot je beleggingen en die zijn overal even veel waard.

Veel expats kiezen ervoor om in de meer “waardevaste” crypto’s zoals Bitcoin, Ethereum en Tether te beleggen, maar als je bereid bent om wat risico te nemen voor een mogelijk hoog rendement, kan je er ook voor kiezen om een nieuwe presale crypto aan te schaffen en te genieten van de mogelijk aanzienlijke waardevermeerdering. Het is wel belangrijk dat je het cryptonieuws in de gaten houdt, bijvoorbeeld via professionele gidsen van Bitcoin Magazine.

Door te investeren in meerdere activaklassen kan je als expat je risico spreiden en mogelijke verliezen in één sector compenseren met winst in een andere. Aandelen en cryptomunten kunnen bijvoorbeeld hogere rendementen bieden, maar ze zijn ook volatieler dan obligaties. Obligaties bieden dan weer lagere maar stabielere, vaste inkomsten.

2. Ken je unieke situatie als expat

Als expat bevind je je in een financiële achtbaan die soms best spannend kan zijn. Je krijgt te maken met verschillende valuta’s buiten de Eurozone, complexe belastingregels en een wirwar van regelgeving. Soms kan dat in je voordeel werken, zoals wanneer een bepaald land minder belasting heft op investeringen. Maar het kan ook voor hoofdpijn zorgen.

De kunst is om die unieke mix van factoren niet te zien als een last, maar als een kans. Begrijp hoe jouw situatie eruitziet en pas je strategie daarop aan. Misschien kun je profiteren van gunstige belastingtarieven in je gastland of slim inspelen op wisselkoersverschillen. Hoe beter je je financiële speelveld begrijpt, hoe makkelijker het wordt om slimme beslissingen te nemen.

3. Slim investeren in vastgoed op hotspots

Als expat je portfolio uitbreiden? Vastgoed kan een gouden zet zijn! Of je nu kiest voor je thuisland, je huidige woonplaats, of een strategische plek aan de andere kant van de wereld, vastgoed is vaak een stabiele keuze. Geen stress over dagelijkse koersschommelingen zoals bij aandelen—hier zit je gewoon wat rustiger in de boot.

Stel, je investeert in je thuisland. Voordelen? Je kent de markt, je weet wat de regels zijn en banken kijken je net iets liever aan voor een lening. Maar… kijk ook verder! Vastgoed in toeristische hotspots of opkomende steden kan super aantrekkelijk zijn. Denk aan zonnige stranden of bruisende wereldsteden. Let wel op: dit kost vaak een flinke zak duiten, en een hypotheek afsluiten via een lokale bank? Niet altijd een optie.

Geen zin in al dat regelwerk? Overweeg een Real Estate Investment Trust (REIT). Daarmee investeer je in vastgoed zonder dat je fysiek een pand hoeft te kopen. Ideaal als je vaak verhuist of simpelweg geen berg geld hebt klaarliggen.

4. Beleggingsfondsen en ETF’s voor een vliegende start

Wil je je beleggingen spreiden zonder meteen een fortuin kwijt te zijn? Kijk dan eens naar beleggingsfondsen of ETF’s (Exchange-Traded Funds). Deze opties zijn ideaal als je niet elke dag met je neus in de aandelenkoersen wilt zitten. Je koopt in één keer een mandje met allerlei soorten activa: aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen—je kunt het zo gek niet bedenken.

Denk bijvoorbeeld aan een ETF die zich richt op obligaties uit Europa, aandelen uit opkomende markten in Azië, of zelfs crypto-ETF’s. En ja, REITs kunnen ook weer in dit rijtje. Bonuspunt: ETF’s hebben vaak lagere beheerkosten dan traditionele fondsen. Met een kleine investering krijg je toegang tot een breed scala aan mogelijkheden, zonder dat je alles zelf moet beheren.

5. Pensioenfondsen en langetermijnbeleggingen

Als expat kan het soms lastig zijn om je pensioen goed te regelen. Je woont en werkt immers overal en nergens. Maar geen paniek, er zijn oplossingen. Internationale pensioenplannen bijvoorbeeld, die speciaal zijn ontworpen voor mensen die vaak verhuizen. Ze zijn flexibel en helpen je om toch een stabiele pensioenstrategie op te bouwen.

Daarnaast kun je investeren in langetermijnfondsen met een horizon van tien jaar of meer. Dit zijn fondsen die gericht zijn op groei en die je helpen om op lange termijn financiële zekerheid te creëren. Of kijk eens of je via je bank in Nederland een pensioenregeling kunt opzetten.

Hoe je het ook aanpakt, het draait allemaal om een toekomst waarin je zonder zorgen van je geld kunt genieten, waar je ook bent.