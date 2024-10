Ingezonden artikel: Met de fiets naar je werk? Zorg voor een goede jas

Door: Sales

Een goede jas is onmisbaar als je ervoor kiest om dagelijks met de fiets naar je werk te gaan. Zeker in een land als Nederland, waar het weer vaak onvoorspelbaar is, wil je niet het risico lopen om doorweekt op kantoor aan te komen. Vooral tijdens de herfst- en wintermaanden, wanneer regen, wind en kou een regelmatig terugkerend verschijnsel zijn, is het van groot belang dat je jezelf goed beschermt tegen de regen en ook kou. Een goede regenjas kopen kan het verschil maken tussen een onbezorgde rit naar je werk of een rit waarvan je vooraf al weet dat je zeiknat op je werk aankomt. Aan jou dus de keuze. Maar waar moet je precies op letten bij het kiezen van de juiste jas? Let alleen wel op dat wanneer je met de fiets naar het station gaat en deze daar laat staan, je fiets binnen 15 minuten weg kan zijn als deze niet op de juiste plek wordt neergezet.

Waterdichtheid

Het eerste waar je op moet letten bij de aanschaf van een gevoerde regenjas voor dames of heren voor op de fiets, is dat deze waterdicht is. Regen is vaak een onverwachte gast, vooral wanneer je dagelijks langere afstanden fietst, en de laatste plek waar je wilt dat het water doorlekt, is je jas. Een volledig waterdichte jas is daarom een absolute vereiste. Let erop dat de jas gemaakt is van materialen die bestand zijn tegen hevige regenbuien, zoals Gore-Tex of andere hoogwaardige waterafstotende stoffen. Daarnaast zijn getapte naden een belangrijk detail om in de gaten te houden. Deze voorkomen dat er water via de naden naar binnen komt, wat vaak een zwakke plek is bij veel jassen. Ook waterafstotende ritsen zijn een slim detail. Dit zorgt ervoor dat je beschermd blijft tegen inregenen, zelfs wanneer je rits open of dicht gaat.

Ademend vermogen

Niets is vervelender dan aankomen op je werk en merken dat je, ondanks dat je droog bent gebleven door een waterdichte jas, toch helemaal bezweet bent van de inspanning. Daarom is ademend vermogen net zo belangrijk als waterdichtheid. Je wilt tijdens je rit niet oververhit raken, vooral niet als je met een flink tempo door de regen fietst of als het onverwachts wat warmer is dan je dacht. Een ademende jas zorgt ervoor dat het vocht dat door transpiratie ontstaat, snel kan ontsnappen zonder dat er regen of kou naar binnen komt. Dit helpt je om je lichaamstemperatuur goed te reguleren, zodat je fris en comfortabel op je bestemming aankomt. Sommige jassen hebben extra ventilatiemogelijkheden, zoals ventilatieritsen onder de oksels of op de rug, wat een handige toevoeging kan zijn voor wanneer je intensiever fietst.

Kies voor een jas met reflectie

Wanneer je dagelijks op de fiets stapt, vooral in de vroege ochtenden of late avonden, is veiligheid altijd een belangrijk punt van aandacht. Zeker in de donkere maanden is het van groot belang dat je goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers. Een jas met reflecterende details is daarom geen overbodige luxe. Reflecterende strepen of accenten zorgen ervoor dat automobilisten en andere fietsers je goed kunnen zien, zelfs in slechte weersomstandigheden of bij weinig licht. Sommige jassen zijn uitgerust met extra reflectoren op de rug, schouders en mouwen, wat de zichtbaarheid vanuit verschillende hoeken verbetert. Kies bij voorkeur een jas die niet alleen subtiele reflectoren heeft, maar ook in felle kleuren verkrijgbaar is. Kleuren zoals felgeel, oranje of rood vallen extra op in het verkeer en kunnen je veiligheid aanzienlijk vergroten.