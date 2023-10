Ingezonden artikel: Populaire schoonmaakmythes door professionals ontkracht 

Door: Sales

Door de jaren heen zijn er ongelooflijk veel schoonmaakmythes de revue gepasseerd. De meest populaire mythes houden bovendien ook nog eens heel lang aan. Dit terwijl er vaak helemaal geen bewijs voor is dat het klopt. Sterker nog: veel van deze mythes worden zelfs meerdere malen ontkracht door deskundigen. Hoog tijd om hier dus verandering in te brengen. Maar wat zijn de meest hardnekkige en populaire schoonmaakmythes van dit moment en hoe en waarom kunnen wij deze ontkrachten? Dat ontdek je in dit artikel.

Een professioneel schoonmaakbedrijf is voldoende



Handig, een schoonmaakbedrijf Groningen inschakelen. Zo weet je in elk geval zeker dat de hygiëne binnen het bedrijf op orde is en je hier ook helemaal geen omkijken meer naar hebt. Toch moge ook duidelijk zijn dat een professioneel schoonmaakbedrijf niet voldoende is. De schoonmaak houdt niet op. Als je enkel één of twee keer per week een bedrijf laat komen, dan zorgt dit ervoor dat de algemene schoonmaak op orde is. Maar dat betekent niet dat er tussendoor niet schoongemaakt hoeft te worden.

Wel is het fijn om hierbij de richtlijnen van deze professionals te gebruiken. Schakel hen in om lijsten op te stellen en de juiste materialen te gebruiken. Hoe meer kennis er vergaard wordt onder de medewerkers, hoe prettiger het werk zal zijn.

Hoe agressiever, hoe beter

Ken je dat? Veel ouderen leven nog steeds met dit motto. Want als je agressieve producten gebruikt, dan wordt alles toch veel makkelijker en sneller schoon? Dat betekent toch maar weer dat agressieve producten over het algemeen veel handiger in gebruik zijn en meer opleveren. Toch?

Welnee! Door de jaren heen zijn schoonmaakproducten steeds meer verbeterd en – belangrijker nog – minder schadelijk geworden voor het milieu. Deze agressieve producten kunnen juist ongelooflijk veel problemen opleveren. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de oppervlakte waar ze voor worden gebruikt. Stel, je gebruikt azijn om een computerscherm te reinigen. Apparatuur is heel gevoelig. Deze middelen zijn hier niet voor bedoeld. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen apparatuur, maar ook oppervlaktes beschadigen. Zonde! En ook helemaal niet nodig. Er zijn genoeg producten die niet agressief zijn en tegelijkertijd heel goed kunnen reinigen. Laat je hierbij informeren door deskundigen die weten hoe ze de professionele schoonmaak moeten aanpakken.

Schoon betekent ook duur



Dit valt een beetje onder dezelfde categorie als de bovenstaande mythe. Veel mensen geloven dat je voor goede hygiëne ook diep in de buidel moet tasten. Op hygiëne mag immers niet bespaard worden. Dat klopt, maar dat hoeft niet te betekenen dat je ongelooflijk veel geld uit moet geven. Schoon betekent immers niet direct dat iets duur moet zijn. Er zijn ook tal van kwalitatieve schoonmaakmiddelen die voor leuke prijsjes verkrijgbaar zijn. Als jij met een budget werkt, mag je dit dan ook gerust aangeven bij het schoonmaakbedrijf. Zij kunnen samen met jou op zoek gaan naar producten en methodieken die binnen het budget passen. Zo hoef je nooit te veel geld uit te geven.