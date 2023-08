Ingezonden artikel: Zo creëer je meer opbergruimte in en om je huis

Door: Sales

Het ontbreekt vrijwel iedereen aan opbergruimte. Alleen zij die minimalistisch willen en kunnen leven hebben waarschijnlijk geen idee wat het probleem is. Maar bij iedere verhuizing komen we tot de conclusie dat we toch weer meer spullen hebben verzameld in de afgelopen jaren dan we dachten. Als je behoefte hebt aan opbergruimte dan zijn er verschillende mogelijkheden. Bij Lugarde weten ze daar alles van. Dit bedrijf levert en plaatst tuinhuisjes, blokhutten en tuinschuren. De ideale plek voor spullen waar je in huis geen ruimte voor hebt.

Wat zet je in je tuinschuur?

Een tuinschuur is de ideale berging voor fietsen, tuinmeubilair, gereedschap en andere zaken die je niet vaak nodig hebt maar die wel een opbergplek vragen. Bovendien kun je je planten er in na de herfst laten overwinteren. Planten die niet winterhard zijn overleven vaak wel als je ze in een schuur zet. Let wel op dat het ook daar kan vriezen als het erg koud wordt. Winterharde planten die in bakken staan moeten ook beschermd worden. Winterhard geldt alleen voor planten die in de volle grond staan. Kortom, een tuinschuur biedt volop mogelijkheden voor iedereen die op zoek is naar opbergruimte.

Een tuinhuisje om te chillen

Een tuinhuisje onderscheidt zich van de tuinschuur omdat er ramen in zitten. Daarmee is het de ideale speelplek voor de kinderen. Maar je kunt er natuurlijk ook jouw mancave van maken of de plek waar je rustig kunt werken. Beroemde kunstenaars kozen vaak het tuinhuis als werkplek, omdat ze daar in alle rust konden werken en er volop inspiratie opdeden. Een tuinhuis biedt volop extra mogelijkheden. Bovendien zijn het ook nog eens fraaie gebouwtjes die je, als je dat wilt, ook gewoon mee kunt verhuizen naar een nieuwe woning. Het enige waar je voor moet zorgen is een stabiele ondergrond.

Een tuinschuur of tuinhuis laten plaatsen

Een tuinhuis of tuinschuur hoef je niet zelf te plaatsen. Dat kun je met een gerust hart aan de vakman overlaten. Het enige wat je hoeft te doen is een model en formaat uitkiezen dat bij jouw wensen en mogelijkheden past. Een tuinhuis kan zelfs volledig op maat gemaakt worden. Op die manier kun je ook in een kleine tuin een huisje of blokhut neerzetten.

Mag ik zomaar een tuinhuisje in mijn tuin zetten?

In de meeste gemeenten zijn de regels voor het ‘bebouwen’ van de tuin bij je woning versoepeld. Moest je vroeger voor zo ongeveer alles een vergunning aanvragen, vandaag hoeft dat vaak niet meer. Het enige waar je op moet letten is dat je altijd maar een bepaald percentage van je tuin mag bebouwen. Een tuinhuis valt daar uiteraard ook onder, net zoals een kattenren of een uitbouw aan de woning. Als je twijfelt is het natuurlijk verstandig om de website van je gemeente te raadplegen. Als je een tuinhuis plaatst dat niet aan de regels voldoet dan loop je het risico dat je dit weer af moet breken. Het is dus zeker aan te raden om de regels te checken voordat je je plannen uitvoert. In