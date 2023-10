Ingezonden artikel: Zo verras jij je medewerkers tijdens Sinterklaas

Door: Sales

Hoe leuk is het om je medewerkers tijdens Sinterklaas eens in het zonnetje te zetten en ze dus extra te verrassen. Hoewel de meeste werkgevers vooral aandacht besteden aan kerst en de daarbij horende kerstpakketten, is ook Sinterklaas een moment om bij stil te staan. Los van bijvoorbeeld een georganiseerd sinterklaasfeest voor de kinderen, is het ook leuk om je medewerkers te verrassen. Hoe je dit doet, vertellen we je aan de hand van een aantal leuke ideeën. Niet alleen draagt dit bij aan de saamhorigheid, maar zal het er ook voor zorgen dat je werknemers zich gewaardeerd voelen, waardoor ze uiteindelijk meer voor je over zullen hebben. Dus wil jij de medewerkers verrassen op 5 december? Let dan goed op.

Chocoladeletters

Chocoladeletters doen het altijd goed! Hoe leuk is het om bijvoorbeeld iedere werknemer een chocoladeletter op zijn of haar bureau neer te leggen, aanvullend met een persoonlijke boodschap? Dit mag dan misschien maar een kleine moeite zijn, maar wordt vaak wel ontzettend gewaardeerd. Alleen al het idee dat je even stilstaat bij deze dag en laat zien dat je moeite voor ze hebt gedaan. Heb je nu een wat kleiner bedrijf, dan kun je er zelfs voor kiezen om bijvoorbeeld iedereen de letter van zijn of haar voornaam te geven, maar dat is natuurlijk aan jezelf.

Sinterklaaspakket

Vind je een chocoladeletter wat aan de karige kant en wil je het groter aanpakken, dan is een sinterklaaspakket ook ontzettend leuk! Hoe leuk is het om bijvoorbeeld een pakket samen te stellen met wat pepernoten, een heerlijke chocoladeletter en niet te vergeten, een klassiek zakje met marsepeinen muisjes. Omdat het zelf samenstellen best wat tijd kost, kun je ook eenvoudig en snel online Sinterklaaspakketten bestellen, die keurig bij je worden geleverd. Zo hoef je zelf nergens meer over na te denken en hoef je ze alleen nog maar uit te delen.

Organiseer een Sinterklaasfeest

Om je medewerkers helemaal in het zonnetje te zetten, is het ook leuk een heel Sinterklaasfeest te organiseren. Net als tijdens de kerstdagen, kun je bijvoorbeeld na werktijd van 17.00 tot 19.00 een feestje houden, waarbij mensen een kleinigheidje in ontvangst kunnen nemen en vervolgens wat kunnen eten en drinken. Hebben de meesten ook kinderen, dan mogen een echte sinterklaas en wat pieten natuurlijk ook niet ontbreken.

Sinterklaas- en kerstpakketten als relatiegeschenk

Het in het zonnetje zetten van je werknemers is belangrijk, maar ook je relaties onderhouden is van belang. Net zoals dat de meeste bedrijven ieder jaar online kerstpakketten bestellen en deze uitdelen aan zowel werknemers als relatiegeschenken, is dit ook belangrijk om te doen voor je relaties met zowel Sinterklaas. Nu is het wel logisch dat je met kerst wat meer uitpakt dan Sinterklaas, maar is alleen het gebaar vaak al van enorm positieve invloed en zullen de reacties alleen maar enthousiaster zijn. Kies voor bijvoorbeeld een chocolade of banketletter, samen met een zakje pepernoten, verpakt in een leuk doosje met boodschap. Omdat lang niet alle bedrijven dit doen, weet je in ieder geval wel zeker dat jij je hiermee weet te onderscheiden.