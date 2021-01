Ingezonden brief van de familie Hoeksema (nabestaanden van Harry Hoeksema, de ‘Gorecht-man’)

Door: Redactie

Harry Gorechtman Hoeksema

is niet meer…..

Door de familie Hoeksema

Kijkduin, dinsdag 10 januari 2021 18.30 uur, telefoon, mijn zus in tranen: Harry is overleden, WAT zeg je, Harry is dood!! Dat kan niet!

Hoe dan? Wanneer dan? Hij is thuis aan de Oude Brinkweg gevonden door de buren die zijn hoesten en het geluid van de scootmobiel niet meer hadden gehoord.

Hij is voorover van de bank gegleden en volgens de schouwarts was hij al overleden nog voor hij de grond had geraakt. Dit was op te maken aan een hoofdwond , ontstaan door zijn bril, tijdens de val. Dan gaat er zo veel door je heen en moet er in korte tijd zoveel geregeld worden. Grote steun hadden wij van “ZIJN” v.v.Gorecht, die hem op maandag 18 januari een indrukwekkende ceremonie heeft gegeven. Gedragen door het eerste elftal mocht Harry op de middenstip. Dat zegt genoeg!

In de stromende regen en vreselijke kou stonden spelers M/V op het veld in een erehaag. Woorden van dank werden o.a. gesproken door voorzitter Mariska Sloot en Dick Jager. Rond het veld stonden nog eens honderden mensen. Het was ook mogelijk om de ceremonie via live beelden te volgen. Dit was in korte tijd al meer dan 3100 keer bekeken. Na afloop werden er op de rouwauto witte tulpen gelegd door mensen die een erehaag vormden en hem uitgeleide deden. Van een moeder met haar kleine dochtertje tot oud-spelers en Harenaars.

Werkelijk hartverwarmend wat jullie voor ons hebben gedaan. Heel veel dank daarvoor.

Voor de Harenaars die hem kenden zal het ook vreemd zijn dat hij niet meer op zijn scootmobiel door Haren sjeest, de buren herkenden zelfs het geluid ervan als hij wegreed. Moi –eem… en dan bijna iedere ochtend koffie /broodje bij bakker Bart om dan door het dorp te rijden naar de Total benzinepomp van Peter aan de Rijksstraatweg voor nog een bakkie, praatje en pakje sigaretten.

Moi – eem

Helaas was het door de corona maatregelen niet mogelijk om in ieder geval de v.v. Gorechtspelers en bestuur een hand te schudden of even een praatje te maken en meer mensen uit te nodigen voor de crematie, dat was dan ook het enige minpuntje aan deze dag. We zullen allicht mensen vergeten zijn, sorry daarvoor.! Hopelijk kunnen we dat in de toekomst nog wel eens doen.

Namens ons allen ook dank voor alle kaarten en facebook verhalen etc.

Kijkduin: Rinze

Zuidlaren: Joke, Tetze, Annelie, Josefien, Magda, Massi, Myonee, Darryl