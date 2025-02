Ingezonden mededeling: Maak het verschil in het leven van een kwetsbaar kind. Word vakantieouder

Nieuws:

Door: Redactie

Als vakantieouder nodig je een kwetsbaar kind uit om zo’n twee weken te komen logeren bij jou thuis. De kinderen komen uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk en zijn in de leeftijd van 5-12 jaar. Ze hebben allemaal een moeilijke thuissituatie.

De problemen zijn heel divers, maar de kinderen kunnen stuk voor stuk een onbezorgde vakantie goed gebruiken.

Vakantieouder zijn is een bijzondere ervaring. Veel gezinnen nodigen jaren achtereen hetzelfde kind uit, waardoor er een hechte band kan ontstaan. Tijdens het verblijf van de kinderen gaat het niet om dure uitjes, maar om tijd en aandacht. Lekker een stuk fietsen, samen knutselen of een middagje zwemmen; het zijn de kleine dingen die het doen.

In principe kan iedereen vakantieouder worden, het maakt niet uit of je alleenstaand bent, samenwonend of een gezin. Als vakantieouder kun je zelf aangeven uit welk land je een kind wilt uitnodigen. Ook kun je een voorkeur aangeven voor leeftijdscategorie en een jongen of meisje. We proberen altijd een zo goed mogelijke match te vinden voor zowel kind als gezin.

Het belangrijkste is dat je huis en je hart wilt openstellen voor een kwetsbaar kind. Dan kun je rekenen op een onvergetelijke zomer, voor je vakantiekind én voor jezelf!



Heb je interesse?

Kijk op: www.europakinderhulp.nl/vakantieouders

Je kunt ook direct contact opnemen met secretariaat regio noord :

Ellen Sauer: 06-38510705

Mailadres: ellen.sauer@europakinderhulp.nl