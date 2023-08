Intertoys Haren sluit begin 2024

Nieuws:

Door: Redactie

Een eerder bericht op deze homepage leidde toch reacties, waarin men zich afvroeg of het wel klopte dat Intertoys in Haren de winkel zou sluiten. Het pand staat te koop. Navraag bij het hoofdkantoor van Intertoys in Amsterdam is echter eenduidig. De winkel vertrekt uit Haren.

Woordvoerder Celvin de Bie van Intertoys: “Het klopt inderdaad dat onze vestiging in Haren begin volgend jaar zal sluiten. We hebben daarbij de keuze gemaakt om te investeren in ons winkelnetwerk in omliggende gebieden, waaronder groots op de Vismarkt in Groningen.”

Voor Haren is dit geen goed nieuws, maar speelgoed blijft er natuurlijk altijd verkrijgbaar, zoals in de speciaalzaak Baboffel. In De Brinken begon de familie Swarte in de jaren 70 een zelfstandige speelgoedwinkel, die zich later aansloot bij de Intertoysformule. In 2006 besloten eigenaar Rob Swarte en zijn vrouw Angela (de tweede generatie) de zaak te verkopen aan Intertoys, omdat zij wilden emigreren naar Portugal. Daar exploiteren zij nu nog steeds vakantiewoningen.