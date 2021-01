Inwoner van Onnen wordt OZB-watcher

Nieuws:

Door: Redactie

In het weekend van 28 november zat half Haren de aanslag van Diftar (Noordelijk Belastingkantoor) na te rekenen. Er was namelijk een optelfout gemaakt, die overigens direct na aandacht in de media met een ruiterlijk Mea Culpa werd rechtgezet. Mariska Sloot (oud-wethouder) was woedend en zag in deze fout het zoveelste bewijs dat Haren niet had moeten fuseren met Groningen. Ze zei te vrezen dat het met de OZB ook de verkeerde kant op zou gaan. Is dat zo? Tekst gaat verder onder de foto’s.

Foto onder: Paul de Rook, wethouder Financiën.



Foto onder: Eduard van Dort uit Onnen gaat de OZB-stijgingen controleren…

Het is onjuist om de rekenfout Diftar in één adem te noemen met OZB. Appels en peren. Maar dat Haren duurder uit is door de Groningse OZB lijkt inderdaad een feit, maar dat heeft te maken met beleid en niet met een rekenfout. Wethouder Paul de Rook (financiën) zegt: “We voorzien geen problemen in het versturen van de aanslagen voor de OZB.” Maar dan heeft hij het over de rekensom en niet over de inhoud. Want in Haren zijn veel mensen op hun hoede, vooral omdat de gemeente eerder al aankondigde de OZB als een welkome inkomstenbron te zien voor hoge ambities. Men stelde in 2019: “Het college wil extra inkomsten genereren. Het college stelt voor naast de gebruikelijke indexatie de OZB-tarieven te verhogen.” Die insteek belooft niet veel goeds.

OZB-stijging is bewuste keuze

Haren in februari wél alert zijn, want in euro’s zal de OZB-aanslag wel eens flink hoger kunnen uitvallen. Hoe komt dat? Paul de Rook: “Door met name de tekorten in het sociaal domein moest de gemeente vorig jaar flink besparen. Er is toen, naast een groot pakket aan bezuinigingen ook voor gekozen om in 2020 de OZB inkomsten te laten meestijgen met stijging van de WOZ waarden (8%) en daarnaast daar 1% extra aan toe te voegen voor de jaren 2021 en 2022.” Vrij vertaald zegt hij: In 2020 heeft dit beleid de gemeente al 3 miljoen extra inkomsten uit OZB opgeleverd. Omdat huizen jaarlijks gemiddeld 8% meer waard worden, laat de gemeente de OZB ook met 8% stijgen. Die logica ontgaat ons overigens.

Extreem

Op de website van deze krant staan reacties te lezen van Harenaars die hun aanslag per jaar fors zagen stijgen, vooral in de jaren 2019 en 2020 na de fusie met de stad. Het meest extreem is een inwoner van Onnen, Eduard van Dort, die de onderstaande trend op zijn nota’s zag:

Gemeente Haren 2016 een verhoging van 3.6%

Gemeente Haren 2017 een verhoging van 4.3%

Gemeente Haren 2018 geen verhoging

Gemeente Groningen 2019 een verhoging van 9.4 %

Gemeente Groningen 2020 verhoging 72%

Van Dort wacht de definitieve aanslag in februari af en wil dan een WOB*-verzoek indienen bij de gemeente om te controleren met welk gemiddeld percentage de woningen in de voormalige gemeente Haren volgens Groningen zijn gestegen.

*WOB=wet openbaarheid bestuur