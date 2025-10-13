Inwoners Haren via de krant in gesprek met Waterbedrijf

Door: Redactie

Berichtgeving in deze krant over de frequente storingen aan oude waterleidingen in Haren heeft geleid tot contacten tussen bezorgde bewoners en het Waterbedrijf.

Bill Morris uit Haren nam het initiatief om de zorgen over asbesthoudende waterbuizen rechtstreeks met het Waterbedrijf bespreekbaar te maken. Hij laat ons weten: “Op maandag 22 september zijn twee buurtbewoners op bezoek geweest bij Waterbedrijf Groningen om het vervangingsproject in een gedeelte van de wijk Oosterhaar (zie https://www.harendekrant.nl/nieuws/ingezonden-brief-over-waterleidingen/) te bespreken. Na een constructief en prettig gesprek is de volgende terugkoppeling gekomen. Binnenkort ontvangen alle omwonenden van het betreffende gedeelte van de wijk van Waterbedrijf Groningen een brief met daarin een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst. Niet alle details zullen dan al bekend zijn, maar de betreffende inwoners zullen stap voor stap meegenomen worden in het proces: wat het waterbedrijf gaat doen, waarom ze dat doen, en wat dat betekent voor de inwoners. De bijeenkomst zal bestaan uit een plenair deel, met aansluitend de gelegenheid om vragen te stellen aan het projectteam, bijvoorbeeld over persoonlijke of praktische situaties.”