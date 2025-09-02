Ingezonden brief over waterleidingen

Door: Redactie

Waterleiding

Als reactie op de vele breuken van de drinkwaterleiding in Oosterhaar de afgelopen jaren, heeft het Waterbedrijf Groningen een vervangingsproject aangekondigd. Zij nodigt een kleine groep bewoners uit op het hoofdkantoor in Groningen om het project uit te leggen. Het project omvat het vervangen van de oude asbestcementleidingen met moderne pvc leidingen. Hoewel het bedrijf zegt geen gegevens bij te hebben gehouden over leidingbreuken over de jaren heen, zijn er blijkbaar genoeg incidenten geweest in de laatste 18 maanden om het besluit tot vervanging te rechtvaardigen. Het gaat om de vervanging van alle asbestcementleidingen tussen de Ridderspoorweg (Noord), Mellenssteeg (Oost), Zonnedauwweg (West) en Waterhuizerweg (Zuid). Wie in dit gebied woont en deel wil uitmaken van de delegatie naar het hoofdkantoor van het Waterbedrijf aan de Griffeweg in Groningen kan contact opnemen met Bill Morris door een e-mail te sturen aan oosterhaarmaakthetwaar@gmail.com onder vermelding van adres en telefoonnummer. In het geval dat het aantal geïnteresseerden meer is dan het waterleidingbedrijf toestaat wordt er geloot. Uitgelote belangstellenden worden via e-mail op de hoogte gehouden van wat er besproken wordt.

Bill Morris, Haren