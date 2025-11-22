De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 22 november, 2025
Nieuws:

Inzamelactie: Help de Oekraïners de winter door!

Door: Redactie

Stichting de Sociale Brigade organiseert op 29 november tussen 13.00-17.00 een inzameling aan Raadhuisplein 14 in Haren.
Het gaat onder andere om warme winterkleding, dekens en houdbaar voedsel. Ook bij de Albert Heijn in Haren worden levensmiddelen ingezameld. De stichting zorgt ervoor dat alles voor de kerst in Oekraïne terecht komt.

Heeft u iets over? Brengt u het dan langs. Er is ook koffie en thee met Oekraïense lekkernijen.

Voor meer informatie: www.socialebrgade.com
Voor vragen kunt u mailen naar : info@socialebrigade.com

