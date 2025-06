Inzameling van producten voor Oekraïne 5 juli in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Stichting De Sociale Brigade zamelt op 5 juli houdbare producten in voor Oekraïne bij de Albert Heijn in Haren.

Klanten kunnen op deze dag aangekochte producten doneren. Deze inzameling is onderdeel van een humanitaire reis die een aantal leden van de Sociale Brigade vanaf half juli gaan maken naar diverse plekken in Oekraïne, om o.a. medische spullen, houdbaar voedsel , generatoren, powerbanks, laptops en schermen af te leveren. Speciale aandacht is er voor tienermeisjes, die tot nu toe veel geleden hebben onder de bezetting en dagelijks leven onder de dreiging en aanvallen. Voor hen worden nieuwe sieraden, accessoires, kleding, verzorgings- en hygiëneproducten ingezameld.

Heeft u bruikbare bovengenoemde producten (geen meubels e.d.) over? U kunt ze tot 12 juli op werkdagen tussen 8.00-20.00 inleveren in de hal op de 1e verdieping bij Fysiotherapie Centrum Raadhuisplein, Raadhuisplein 14. Bij grote hoeveelheden graag eerst contact opnemen met sandra@fysioharen.nl.

Donaties voor de reis zijn zeker ook welkom. Ga naar: donorbox.org/doneren-voor-oekraïne-1

De Sociale Brigade bestaat uit Nederlandse en Oekraïense vrijwilligers die zich inzetten voor culturele uitwisseling, morele ondersteuning aan oorlogsvluchtelingen en concrete hulp door goederen naar onze partners in Oekraïne te sturen. Kijk voor meer informatie op: www.sociale brigade.com