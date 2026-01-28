Janette Bosma (PvdD) opvolger van Kirsten de Wrede

Nieuws:

Janette Bosma is in de raadsvergadering van 28 januari benoemd als wethouder Dieren, Natuur, Cultuur, Landbouw, Circulaire economie, Eiwittransitie en dorpswethouder voor Haren en omgeving. Kirsten de Wrede heeft afscheid genomen van de gemeenteraad nadat zij moest stoppen in verband met privé-omstandigheden.

Janette Bosma geeft aan veel zin te hebben in haar nieuwe rol als wethouder: “Het is een grote eer benoemd te worden als wethouder in de mooiste gemeente van Nederland. Er is komende maanden nog genoeg werk te doen op het gebied van dieren, natuur en cultuur. Ik heb veel energie me daar komende tijd voor in te zetten.’’ Naast het wethouderschap is Bosma ook lijsttrekker bij de komende verkiezingen.

De fractie geeft aan alle vertrouwen te hebben in Bosma. “Janette heeft afgelopen jaren laten zien dat ze goed kan samenwerken, kennis heeft van zaken en dat ze complexe dossiers snel eigen maakt. We zijn er trots op dat zij de groene koers van onze partij zal voortzetten in het college.’’ aldus Bart Hekkema, de nieuwe fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Groningse raad.

Bart Hekkema houdt zich als raadslid onder andere bezig met wonen, leefomgeving, energie en stadsnatuur. Hekkema staat op plek 3 bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Sigrid Kroezen zal de resterende maanden van deze raadsperiode aansluiten bij de fractie als raadslid. ‘’Zo vlak voor de verkiezingen had ik niet verwacht het stokje over te nemen als raadslid. Nadat dit even was bezonken, kan ik nu zeggen dat ik er erg veel zin in heb. Ik kijk er dan ook naar uit om me de komende twee maanden te mogen inzetten voor onze groene en sociale idealen!’’ Naast haar werk als raadslid zal Kroezen blijven werken als ambulant begeleidster voor mensen met niet- aangeboren hersenletsel.