Job Cohen vindt dat hij destijds iets te hard oordeelde over beleid in Project X

Door: Redactie

Job Cohen, in 2013 leider van het onderzoek naar de rellen van Project X in Haren (21 september 2012), oordeelt nu milder over het optreden van burgemeester Rob Bats en de politie, dan hij destijds in zijn rapport liet noteren. Dat gevoel onthult hij in de podcast ‘Er is geen feestje’ van Wouter Holtsappel en Thijs Faber (foto boven) van stadsomroep RTV OOG. Tekst gaat verder onder foto’s.

foto: Job Cohen tijdens de presentatie van zijn rapport over Project X: ‘Erg streng.

Bats deed niet alles fout

In de vierdelige podcast blikt Cohen terug op het aftreden van burgemeester Rob Bats van Haren en zegt: “Zijn aftreden was helemaal niet nodig geweest. Ik heb nog eens ons rapport doorgelezen en ik vind ons ook wel streng, hoor. Natuurlijk, er zijn een heleboel dingen niet goed gegaan, er zijn gewoon fouten gemaakt en de politie steekt de hand zeer in eigen boezem. Wij hebben in ons rapport niets geschreven over Bats in de dagen na de rellen. Hij heeft in Haren toen een voortreffelijke rol gespeeld. Hij is echt de straat opgegaan en met mensen in gesprek gegaan over het verschrikkelijks dat is gebeurd. Dat vond ik heel erg goed. Als je je nu realiseert: het was een gemeente met een halve voorlichter, één persoon voor openbare orde en veiligheid en geen ervaring op dat gebied….dan is het niet gek dat je fouten maakt.”

Plunderaar met spijt

In de podcast komen verder deskundigen aan het woord over de psychologie van rellen in het algemeen en die van Haren in het bijzonder. Een gedupeerde ondernemer die doodsangsten uitstond komt aan het woord en ook enkele journalisten die ter plaatse waren. Opvallende spreker is Thomas, een rapper uit Groningen, die zich die avond in Haren te buiten ging aan vernielingen en plundering, maar de volgende ochtend al wakker werd met gevoelens van spijt en weerzin tegen hetgeen hij had aangericht. Hij vertelt in de podcast dat hij op 22 september naar Albert Heijn was gegaan om zijn excuses aan te bieden en de gestolen sigaretten terug te brengen, minus de sigaren die hij ’s nachts had weggegeven aan iemand die hem een lift naar huis gaf. Thomas vertelt breeduit over wat hem bezielde en hoe hij de taakstraf (deels in de tuin van de Hortus) heeft ervaren als zijn ‘verdiende loon’.

De podcast is een document, waarin het incident compact wordt belicht. Dat het tien jaar geleden is was een voordeel, want dat maakt het mogelijk om in de podcast buiten de waan van die weken te treden en te reflecteren op alles wat er in Haren nou werkelijk is gebeurd.



Titel: Er is geen feestje.

Te vinden op Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Zie: https://open.spotify.com/show/7JymMlJeb23Gtfley2pF2K

In Haren de Krant van 16 november een artikel over de makers van de podcast en over de manier waarop zij de klus hebben aangepakt.

Foto: Rob Bats (links) ruimde het veld. Oscar Dros deed dat niet.