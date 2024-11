Jongerenwerkers Haren: aanspreekpunt voor alle jongeren in gebied Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Steff en Wibrand zijn de jongerenwerkers in Haren, ondersteund door straatcoach Marcel. Op dinsdag en woensdag zijn ze altijd aanwezig in The Hang-Out, de jeugdsoos voor jongeren uit Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. Deze wordt wekelijks druk bezocht.

Heb je als jongere een brandende vraag die je niet overal kunt stellen? Wil je iets voor je buurt betekenen? Lijkt het je leuk iets te organiseren? Of wil je gewoon komen relaxen, een potje tafeltennis spelen of darten? Kom dan langs in de jeugdsoos. Maak kennis met de jongerenwerkers, maar vooral ook met leeftijdsgenoten.

Wil je in contact komen met Steff, Wibrand en/of Marcel? Volg ze op het Instagramaccount Jongerenwerk Haren of op Snapchat via ‘wij_steff’ en ‘wibrandwij’. Meer informatie en een overzicht met alle activiteiten vind je op de website Check050. De Jongerenwerkers werken samen met WIJ Groningen, BSlim Haren, Studio Hub Haren, Forum Groningen en VRIJDAG.