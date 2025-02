Jos Rietveld over: Fongers fietsen

Door: Redactie

Broodje met … Jos Rietveld. Fongers, het illustere rijwielmerk. Op 27 februari.

Groninger rijwielrestaurateur Jos Rietveld (1956) schreef een boek over het illustere rijwielmerk Fongers. Dat bedrijf aan de Hereweg in Groningen maakte van 1885 tot 1970 klasse-rijwielen. Rietveld komt er op donderdagmiddag 27 februari over vertellen tijdens het eerstvolgende Broodje met … in de Forum Bibliotheek in Haren. ‘Broodje met …’ is een activiteit van de Culturele Raad Haren samen met de Bibliotheek Haren en Boomker Boeken.

Het boek beschrijft het bedrijf, de familie Fongers, de affiches, de klandizie van de koninklijke familie en het fietsgebruik in de stad Groningen. Albert Fongers groeide op in een arm milieu. Als jongeling werd hij smidsknecht in de stad Groningen en nam in 1871 een smidse over aan het Nieuwe Kerkhof, waar hij in 1885 voorzichtig met de fabricage van rijwielen begon. De fiets is dan nog een zeer exclusief product dat alleen door de rijke bovenlaag van de bevolking kan worden aangeschaft. De zaken van smid Fongers gingen goed en hij richtte in 1896 met hulp van derden een NV op, om in 1897 een hypermodern fabriekspand aan de Hereweg in Groningen te bouwen, waar rijwielen in een combinatie van industriële precisie en ambachtelijk handwerk werden vervaardigd. Fongers fietsen vormden in de jaren tot aan de Tweede Wereldoorlog de top of the bill van de Nederlandse rijwielindustrie. Niet alleen het Nederlandse leger maar ook de koninklijke familie behoorde tot de klandizie. Een van de slogans van het bedrijf luidde: ‘Een Fongers gaat een menschenleven mee’. Daar was niets teveel mee gezegd; er zijn nog honderden Fongersfietsen van voor 1940 in omloop. Met enige regelmaat duiken nog Fongersfietsen van voor 1910 op, niet alleen in eigen land maar zeker ook in Indonesië.

Jos Rietveld houdt zich inmiddels een halve eeuw bezig met het opknappen van fietsen. In zijn jongensjaren sleutelde hij al aan gevonden fietswrakken, die hij vervolgens verkocht. Hij sloot zich tijdens zijn studie planologie aan bij de ENWB, de Eerste Nederlandse Wielrijdersbond, tegenwoordig de Fietsersbond. Rietveld is al geruime tijd voorzitter van de Historische Rijwielvereniging De Oude Fiets. Thuis heeft hij een klein museum ingericht met een 20-tal oude Fongersfietsen, heel veel documentatie, reclameborden en –affiches.

Broodje met Jos Rietveld, ‘Fongers, het illustere rijwielmerk’

Donderdag ’27 februari 2025, 12.00-13.00 uur, Forumbibliotheek Haren

(Brinkhorst 3)

Entree: € 8,00, inclusief broodjes en glas (karne)melk,

Stadjerspashouders € 4,00; pinnen aan de zaal.

Aanmelden (verplicht) tot 25 februari 2025 via geboektinharen@gmail.com

Meer informatie op: www.deagendavanharen.nl