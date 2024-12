Jubileum Thalia

Nieuws:

Door: Redactie

Muziektheater Thalia uit Haren viert volgend jaar haar 60-jarig jubileum. Men viert dit bijzondere moment met een tijdens een spetterend concert met het thema ‘Back to the Future’. De organisatie zegt: “We nemen je mee op een muzikale tijdreis door 60 jaar Thalia, met een selectie van de mooiste nummers uit de musicals die we de afgelopen decennia hebben opgevoerd.”

In dit jubileumconcert ligt de focus op musicalnummers en niet op operettes, wat natuurlijk ook een belangrijke periode uit de Thalia geschiedenis is. Als kers op de taart krijg je een exclusief voorproefje van onze nieuwe productie: ‘All Shook Up’, een vrolijke musical vol hits van Elvis Presley, die in het voorjaar van 2026 op de planken staat!

8 februari in de Groenenberg in Glimmen en je geniet van een avond vol muziek, nostalgie en feestelijke verrassingen. Kaartverkoop: thaliaharen.nl/thalia60