Juridische strijd met aannemer: “Ons huis is vernield”

Holly Moors en Hilde Arts (beiden 71) wilden hun huis aan de Meerweg seniorproof maken en kozen daarvoor een bekend Harens installatiebedrijf, waarmee zij al tientallen jaren zaken hadden gedaan. Vorig jaar hebben ze de plannen goed met de eigenaar doorgesproken. Echter kort daarop ging de zaak over in handen van Jaco Gelderblom*, die ook bouw- en installatiebedrijven zei te hebben in Nieuwegein, Alblasserdam en in Spanje. Hij heeft de klus in Haren op rampzalige wijze uitgevoerd. Zo erg dat het huis nu deels onbewoonbaar is. “Slecht werk geleverd”, zeggen de experts. “Te vroeg een oordeel gegeven, we zijn nog niet klaar”, is de reactie van Gelderblom. Ten einde raad hebben de Harenaars een crowdfunding actie op touw gez3et: https://www.gofundme.com/f/p695f-onbewoonbaar-verklaard

Wat gebeurde er

Holly en Hilde zijn hun geld kwijt. Ten einde raad zijn zij begonnen met een crowdfunding actie in de hoop 70.000 euro op te halen. “We moeten nu als het ware bedelen”, zegt een verbijsterde Holly Moors. “Als je eens wist hoe hoog de drempel was om dit te doen, maar we kunnen geen kant meer op. We hebben die man in goed vertrouwen twee termijnen betaald, ons spaargeld is op. Wij hebben geen verstand van bouwen en hadden dus niet in de gaten dat hij ons huis zo vreselijk de vernieling in had geholpen.”

De klus

In juni 2022 besloten Holly en Hilde een tijdje ergens anders te gaan logeren, zodat de bouwvakker (geholpen door een vriend en een stagiair) zijn gang kon gaan. Wat er in die tijd gebeurde is met geen pen te beschrijven. Dragende balken werden goeddeels doorgezaagd om er afvoerbuizen in te leggen. Het dak werd gestript om het te ‘isoleren’, maar hij volstond volgens de gedupeerden met brandbare kunststof platen die hier niet voor zijn bedoeld. De wanden werden schots en scheef van gipsplaten voorzien, waarna pogingen zijn gedaan de (scheve) kieren te dichten met stucwerk. Electra werd achter die wanden weggewerkt met gewone verlengsnoeren. Er waren te dunne multiplex vloerplaten over de open gedeelten gespijkerd.



Onbewoonbaar

In juli 2022, na het overmaken van de tweede betaling, roken Holly en Hilde onraad. Een bevriende bouwkundige kwam kijken en geloofde zijn ogen niet. Een schilder kwam kijken en adviseerde de rechtsbijstandverzekering in te schakelen. Een expertisebureau werd ingeschakeld en die inspecteur wist eigenlijk niet waar hij moest beginnen. Het was een ravage en hij kon niet anders dan adviseren een rood lint voor de trap te spannen: “U moet niet meer naar boven gaan, onbewoonbaar verklaard, het is te gevaarlijk.” Daarmee was objectief vastgesteld dat er een wanprestatie was geleverd. Overigens liet Jaco Gelderblom bij de inspectie verstek gaan en kon zich daar dus ook niet verweren.



Wat zegt de aannemer?

De lezing van Jaco Gelderblom is heel anders. Hij zegt dat zijn werk is beoordeeld nog voordat hij het had afgerond. “Het stucwerk ziet er nu inderdaad niet uit, dat hebben we zelf gedaan om de vaart erin te houden, maar dat hadden we achteraf aan een stucadoor moeten overlaten. Verder moeten de balken natuurlijk nog verstevigd worden. Maar als wij worden weggestuurd en de kans niet krijgen om het netjes af te maken, dan houdt het gewoon op.” Holly Moors zegt dat de vloerbalk helemaal niet meer verstevigd kon worden, omdat Gelderblom de vloer al had vrijgegeven voor het leggen van een laminaatvloer.

Gelderblom is zo zeker van zijn zaak, dat hij nu een juridische confrontatie aangaat met de advocaat van de Harenaars.

Geld nodig

In opdracht van de rechtsbijstand is door een aannemersbedrijf uit Haren uitgerekend wat het moet kosten om de woning weer veilig bewoonbaar (en netjes) te maken. Dat zal minstens 70.000 euro kosten en dat geld hebben Holly en Hilde niet. Ze kregen van iemand de suggestie om hun huis dan maar te verkopen en elders een nieuw begin te maken, maar dat willen ze niet. “Het zou toch te gek zijn dat op deze manier ons huis wordt afgepakt”, zegt Hilde. Daarom zagen ze geen andere mogelijkheid dan het starten van de crowdfunding actie.

“Het is hartverwarmend om te zien hoe er direct al flinke bedragen aan ons zijn overgemaakt”, zegt Holly. “We krijgen er het vertrouwen in mensen weer een beetje mee terug. De titel van dat bekende boek klopt: ‘De meeste mensen deugen’.”

Kijk naar de actie: https://www.gofundme.com/f/p695f-onbewoonbaar-verklaard

*De gedupeerden noemen nergens de naam van de aannemer in kwestie. De redactie heeft deze uit andere bronnen vernomen.