Kerst met kerstsamenzang voor het dorp Glimmen

Nieuws:

Door: Redactie

Glühwein, warme chocolademelk en Stille Nacht. Kom op zondagmiddag 22 december naar de Trefpuntkerk voor een ontmoeting in Kerstsfeer.

Ook dit jaar nodigt de Trefpuntkerk iedereen uit voor een kerstig samenzijn in en om de kerk. Op 22 december bent u welkom vanaf 16:00 uur aan de Nieuwe Schoolweg 5 in Glimmen.

Om 17:00 uur is er in de kerkzaal een Kerstsamenzang met bekende kerstliederen begeleid door organist René Glade. Tussendoor zingt singer-songwriter Sabine Koch vanachter de vleugel een aantal minder bekende liederen.