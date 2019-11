Kerstconcert in Noordlaren 15 december

Nieuws:

Door: Redactie

Noordlaren Muziek presenteert op zondag 15 december het traditionele jaarlijkse kerstconcert. Het vrouwenkoor Mrs Johnson zingt het programma ‘Snow’.

Een gevarieerd optreden met klassieke en lichte, oude en nieuwe muziek.

In deze verstillende periode voor kerst vormen ‘The Snow’ van Edward Elgar, het meerstemmig gezongen ‘Midden in de Winternacht’, de mystieke lijnen in ‘Tundra’ van Ola Gjeilo en het bijzonder gearrangeerde ‘Night of Silence’ van David Haas en Lori True passende (muzikale) ingrediënten in dit veelzijdige kerstprogramma. Het concert staat onder leiding van Tobias Bethlehem en wordt op piano begeleid door Ronald Kedra.

Het Vrouwenkoor Mrs Johnson uit Groningen bestaat uit 17 zangeressen met ruime zangervaring. Het koor is in 2005 opgericht en heeft sindsdien bijzondere concerten in binnen -en buitenland verzorgd. Dankzij een afwisselende programmering, bijzondere arrangementen en een veelzijdig en uitdagend repertoire bereikt Mrs Johnson een breed publiek. Voor meer informatie: www.mrsjohnson.nl.

Kaarten zijn verkrijgbaar via info@noordlarenmuziek.nl of cultuur-noordlaren@hotmail.com of telefonisch te reserveren bij Jan Luis: 050 409 46 57.

Zondag 15 december | let op: 16.00 uur | Bartholomeuskerk, Lageweg 8, Noordlaren