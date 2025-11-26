Kerstpakkettenactie van de Harense kerken tot 8 december
Door de inzet van verschillende kerken uit Haren komt er weer een kerstpakkettenactie. Het doel is in totaal 400 kerstpakketten te maken. De pakketten zijn voor mensen uit de omgeving waarvoor het geen vanzelfsprekendheid is een cadeau te krijgen of een goedgevulde tafel te hebben met kerst.
De kerstpakketten zullen worden uitgedeeld door Gea’s Weggeefwinkel en aan adressen die via het WIJ team bekend zijn in Haren, Glimmen en Eelde/Paterswolde.
Kent u ook iemand die zo’n kerstpakket goed kan gebruiken, geef dit dan door via: kerstpakkettenactieharen@gmail.com
U kunt meedoen met de actie door de volgende producten te doneren:
Thee
Tandpasta
Chips
Kerststol
Shampoo
Kerstkransjes
Filterkoffie
Wasmiddel
Chocolademelk
Spuitbus Slagroom
De producten kunnen worden ingeleverd tot en met 8 december.
Inleveradressen
Ontmoetingskerk, Sterremuurweg
Zondag 30 november van 10.00 – 11.30 uur
Zondag 7 december van 10.00 – 11.30 uur (tijdens de kerkdienst)
Gereformeerde Kerk, Kerkstraat
Woensdag 26 november van 10.30 – 12.00 uur
Zondag 30 november 10.00 – 11.30 uur (tijdens de kerkdienst)
Woensdag 3 december van 10.30 – 12.00 uur
Zondag 7 december 10.00 – 11.30 uur (tijdens de kerkdienst)
H. Nicolaaskerk, Irenelaan
Dagelijks in het voorportaal van de kerk van 10.00 – 16.00 uur
De Hoeksteen, P. Wierengaweg
Zondag 30 november van 10.00 – 11.30 uur
Zondag 7 december van 10.00 – 11.30 uur (tijdens de kerkdienst)
Doopsgezinde Gemeente, Nieuwe Stationsweg
Zondag 30 november van 10.00 – 10.30 uur
Zondag 7 december van 10.00 – 10.30 uur (tijdens de kerkdienst)
Dorpskerk, Rijksstraatweg
Zondag 30 november van 10.00 – 11.30 uur
Zondag 7 december van 10.00 – 11.30 uur (tijdens de kerkdienst)
Wilt u de actie liever financieel ondersteunen?
Maak dan uw gift over op:
IBAN NL75 ABNA 0602440602 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Haren; o.v.v. kerstpakkettenactie 2025
1 pakket kost ca. €22,50
Dit bericht is door Haren de Krant geplaatst op verzoek van: de Hoeksteen, de Doopsgezinde Gemeente, de Protestantse Gemeente Haren-Onnen, Community Haren-Onnen-Glimmen (Stadskerk), het Witte Kerkje, de H. Nicolaaskerk en de Ontmoetingskerk.
