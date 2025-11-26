Kerstpakkettenactie van de Harense kerken tot 8 december

Door: Redactie

Door de inzet van verschillende kerken uit Haren komt er weer een kerstpakkettenactie. Het doel is in totaal 400 kerstpakketten te maken. De pakketten zijn voor mensen uit de omgeving waarvoor het geen vanzelfsprekendheid is een cadeau te krijgen of een goedgevulde tafel te hebben met kerst.

De kerstpakketten zullen worden uitgedeeld door Gea’s Weggeefwinkel en aan adressen die via het WIJ team bekend zijn in Haren, Glimmen en Eelde/Paterswolde.

Kent u ook iemand die zo’n kerstpakket goed kan gebruiken, geef dit dan door via: kerstpakkettenactieharen@gmail.com

U kunt meedoen met de actie door de volgende producten te doneren:

Thee

Tandpasta

Chips

Kerststol

Shampoo

Kerstkransjes

Filterkoffie

Wasmiddel

Chocolademelk

Spuitbus Slagroom

De producten kunnen worden ingeleverd tot en met 8 december.

Inleveradressen

Ontmoetingskerk, Sterremuurweg

Zondag 30 november van 10.00 – 11.30 uur

Zondag 7 december van 10.00 – 11.30 uur (tijdens de kerkdienst)

Gereformeerde Kerk, Kerkstraat

Woensdag 26 november van 10.30 – 12.00 uur

Zondag 30 november 10.00 – 11.30 uur (tijdens de kerkdienst)

Woensdag 3 december van 10.30 – 12.00 uur

Zondag 7 december 10.00 – 11.30 uur (tijdens de kerkdienst)

H. Nicolaaskerk, Irenelaan

Dagelijks in het voorportaal van de kerk van 10.00 – 16.00 uur

De Hoeksteen, P. Wierengaweg

Zondag 30 november van 10.00 – 11.30 uur

Zondag 7 december van 10.00 – 11.30 uur (tijdens de kerkdienst)

Doopsgezinde Gemeente, Nieuwe Stationsweg

Zondag 30 november van 10.00 – 10.30 uur

Zondag 7 december van 10.00 – 10.30 uur (tijdens de kerkdienst)

Dorpskerk, Rijksstraatweg

Zondag 30 november van 10.00 – 11.30 uur

Zondag 7 december van 10.00 – 11.30 uur (tijdens de kerkdienst)

Wilt u de actie liever financieel ondersteunen?

Maak dan uw gift over op:

IBAN NL75 ABNA 0602440602 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Haren; o.v.v. kerstpakkettenactie 2025

1 pakket kost ca. €22,50

