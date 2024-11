Kerstzang in het Clockhuys

Nieuws:

Door: Redactie

Wie in aanloop naar de Kerstdagen graag in de stemming wil komen is van harte welkom in het Clockhuys.

Levensliedkoor Traanendal zal daar op dinsdag 17 december een stemmig Kerstconcert geven. Met een mix van regulier repertoire en vele Kerstliederen zorgen de zangers voor een gezellig Kerstgevoel. Het is bijna onmogelijk om niet mee te zingen. Bij popkoor Wilde Haren geldt dat ook. Zij treden donderdag 19 december op, met vele bekende popnummers en Christmassongs. De aanvang is beide avonden 20.30 uur. Inloop vanaf 20.00 uur.