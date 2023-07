Keurige krakers met stille trom vertrokken uit Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Vrijdag 16 juni verschaften ongeveer vijf mensen zich toegang tot het pand waar voorheen Melles Interieur was gevestigd (Westersedrift, Haren). Zij beschouwden het pand als voorbeeld van langdurige en speculatieve leegstand en wilden er als krakers tijdelijk wonen.

Hun actie wekte verbazing bij buren en ergernis bij eigenaar Jan Luppes. Deze zegt dat het pand, waar zij hun winkel in 2022 hebben gesloten, gewoon te koop staat en dat kraken bovendien sinds 2010 bij wet is verboden. Hij noemde de krakers in een opwelling ‘inbrekers’ die zijn pand hadden ingepikt. Doordat de krakers door de politie ongemoeid werden gelaten, ontstond een situatie waarbij het verwijderen van deze mensen zou leiden tot ongeoorloofde huisvredebreuk. Jan Luppes stond dus machteloos en vreesde lange juridische procedures om zijn bezit terug te krijgen. “Het was te gek voor woorden”, zegt hij. “Potentiële kopers worden natuurlijk afgeschrikt als ze zien dat een pand wordt gekraakt. Dat zou grote gevolgen voor de verkoop hebben.” Het pand maakt deel uit van Luppes’ pensioen en het spaak lopen van verkoop zou volgens hem een erg vevelend besluit zijn van vele jaren ondernemerschap.

Luppes erkent dat de krakers redelijke mensen waren (‘keurige krakers’) en toen hij hen de situatie had uitgelegd, hadden zij begrip voor zijn positie. Zij hebben toegezegd het pand ordelijk te verlaten en dat hebben ze op 12 juli ook gedaan. Jan Luppes heeft het pand, dat nog steeds te koop staat, inmiddels in beheer gegeven van een antikraak organisatie.