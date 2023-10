Kinderen in opvang Pido snel naar buiten na alarm

Door: Redactie

Dinsdagmiddag rond 15.30 uur zijn de kinderen in kinderopvang Pido aan de Kroonkampweg uit voorzorg geëvacueerd naar buiten. Binnen was een koolmonoxide-alarm afgegaan. Uit voorzorg zijn de kinderen direct naar buiten gebracht. Brandweer en ambulance gingen met spoed naar de Kroonkampweg. Er zijn metingen verricht, waarvan de uitkomst nog niet bekend is.

Verder is de ambulance standby.

Update: Er is geen koolmonoxide gemeten. Niks aan de hand. Loos alarm.

Foto: Sander Bolhuis, 112Groningen/Haren de Krant