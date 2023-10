Kinderen van PPS bestormden boekhandel Boomker

Door: Redactie

Bureau Speurneus en het Eilandmysterie van Jozua Douglas speelt zich af op het fictieve eiland Wiermonnikoog. In het kader van de Kinderboekenweek organiseerde boekhandel Boomker een knutselwedstrijd voor scholieren, waarbij Wiermonnikoog moest worden vormgegeven.

Leerlingen van de Peter Petersenschool in Haren wonnen de wedstrijd met fraaie opengewerkte ‘kijkdozen’ waarin de stranden en vuurtoren van Wiermonnikoog te zien waren. Zij wonnen een stapel boekenbonnen ter waarde van honderden euro’s en vrijdag 20 oktober gingen zij op pad om die te verzilveren.

Onder leiding van hun juf Yvonne Lagro bestormden ze boekwinkel Boomker in Haren en vergaapten zich aan de kinder- en jeugdboeken. Het moet een bijzonder gevoel zijn om boeken te mogen kiezen zonder op de prijs te letten. Echter, de tafel met wensboeken vulde zich alras en natuurlijk werd het budget overschreden. Daar had Yvonne Lagro een oplossing voor. Ze zegt: “De kinderen moeten de boeken die ze hebben gekozen aanprijzen en dan gaan we samen een selectie maken.”

Op het moment dat de kinderen nog volop aan het ‘neuzen’ waren wandelde onze webfotograaf de winkel binnen en maakte deze plaatjes.