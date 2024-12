Kleuren tijdens de feestdagen dankzij Harense tekenaar

Nieuws:

Door: Redactie

Pepijn Janzen presenteert zijn nieuwe XXL-kleurplaat. Eerder maakte dorpsgenoot en illustrator Pepijn Janzen al De Grote Winter Kleurplaat en De Grote Sinterklaas Kleurplaat; twee reusachtige en zeer gedetailleerde kleurplaten. Maar nu lanceert hij zijn nieuwste creatie: De Grote Kasteel Kleurplaat. Deze XXL-kleurplaat (120 x 85 cm) neemt jong en oud mee op avontuur door een magische wereld vol majestueuze torens, prinsessen, ridders en heel veel meer.

Het begon allemaal met een uit verveling gemaakt tekeningetje, maar groeide uit tot een fantastische kleurplaat van 120 cm bij 85 cm. “Tijdens een cursus zat ik uit verveling op het cursusmateriaal te krabbelen”, vertelt Pepijn. “Het begon met een kasteelpoort en twee torens, maar al snel kwamen daar meer muren, torens en details bij”, legt hij uit. “Aan het eind van de dag had ik niet veel van de cursus meegekregen, maar wel een gedetailleerde schets van een kasteel én het idee daar een nieuwe XXL-kleurplaat van te maken”.

Die schets werkte hij later digitaal uit. “Maar toen begon pas het echte werk”, legt Pepijn uit. “Alleen een groot kasteel is niet leuk. Het moest een plek vol leven, romantiek, actie en avontuur worden.” De Grote Kasteel Kleurplaat zit boordevol personages en grappige details. Van een romantische balkonscènes met prinsessen en strijdende ridders tot een onhandige lakei en slapende poortwachter. “Maar er rijdt ook een koninklijke koets voorbij en er is een steekspel bezig”, vertelt Pepijn. Hij voegt daar nog aan toe dat er ook een draak over vliegt en dat een magiër een eenhoorn tevoorschijn tovert!

Door Pepijns fantasie bevat ook deze kleurplaat weer tientallen grappige gebeurtenissen en leuke details. Een XXL-kleurplaat van Pepijn is meer dan een kleurplaat. Het inkleuren ervan is een activiteit die mensen samenbrengt. Door het extra grote formaat (120 cm bij 85 cm) biedt de kleurplaat meerdere mensen de ruimte om tegelijkertijd te kleuren, maar ook om samen verhalen te verzinnen bij de afgebeelde gebeurtenissen.

Pepijn is trots op hoe zijn kleurplaten kinderen stimuleren om hun fantasie te gebruiken. “Ik vind het geweldig dat kinderen even loskomen van hun telefoon of tablet”. “Dat geeft toch een beetje het gevoel alsof ik win van TikTok en YouTube,” lacht hij.

De Grote Kasteel Kleurplaat is verkrijgbaar via www.pepijnjanzen.com, maar ook bij boekhandel Boomker.