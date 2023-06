Kleurrijk ambachtsman: Peter en zijn foute hout

Door: Redactie

Over ‘urban mining’ en ‘hout met een verhaal’. Peter van Eijsden (43) heeft de wind mee, maar weet ook heel goed hoe het voelt om wind tegen te hebben. In 2013 kwam hij na een faillissement blut onderaan de ladder van zijn loopbaan terecht. Met een hoofd vol spanningen en een lege portemonnee moest hij opnieuw beginnen. Nu zegt hij dat die ‘reset’ heel erg goed en leerzaam is geweest.

Geen boom

Peter runt sinds een paar jaar zijn bedrijf FOUT HOUT in Haren, waar hij alles maakt van gebruikt en afgedankt hout. “Voor mijn werk hoeft er geen boom te worden gekapt”, zegt hij. En dat verhaal spreekt steeds meer mensen aan. Daarbij komt dat het grote publiek inmiddels ook wel heeft ontdekt dat je van oud hout heel mooie dingen kunt maken, zoals tafels, banken of kasten. Design met een verhaal dus. Net als Peter, want die heeft zelf ook een verhaal.

In Haren de Krant van 22 juni leest u het verhaal achter deze man.