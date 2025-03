Kloosterlezing Yesse10 april

Door: Redactie

Het Harense Klooster Yesse bezat verrassend veel grond in Drenthe. Universitair docent en historicus dr. Jeroen Benders komt er tijdens de Kloosterlezing Yesse op donderdagavond 10 april over vertellen. De jaarlijkse lezing vindt plaats in de Nieuw-Apostolische kerk aan de Bamshorn 4 in Haren.

Benders publiceerde vorig jaar samen met prof. dr. ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis; Hoofd Kenniscentrum Landschap RUG, een studie over ‘Groninger kloostergoed in Drenthe. Overzicht, ligging en economische betekenis’. In deze studie blijkt dat Yesse in Drenthe royaal koploper was. Maar liefst 41 van de 64 geregistreerde ‘erven’ behoorden Yesse toe. Op de Hondsrug waren 26 erven Yesses bezit.

Wat betekent dit nu precies? Hoe voorzagen de Groninger kloosters in hun dagelijkse onderhoud? Voor een antwoord zal Benders zich niet beperken tot Yesse. Bekend is dat al deze circa 35 kloosters grond bezaten, de een meer dan de ander, en exploiteerden. Hun economische basis en beleid was in de praktijk evenwel heel verschillend. Bij het ene klooster overheerste veeteelt, bij het andere akkerbouw. Door de tijd heen kon dit veranderen. Daarbij speelde het natuurlijk milieu een rol, maar ook (agrarisch-) economische ontwikkelingen in en buiten Groningerland. Abten en abdissen maakten hun eigen afwegingen en keuzes. Zij waren religieuze én economische personen van gewicht! Dit beeld komt al naar voren in de bekende kronieken van Emo en Menko van het klooster Bloemhof te Wittewierum, die een groot deel van de 13de eeuw beslaan. Niet van alle kloosters valt een goed overzicht van hun economie te geven, doordat de schriftelijke bronnen ongelijk verdeeld zijn en veel verloren gegaan is.

Groningen en Drenthe waren in de late Middeleeuwen in economisch opzicht sterk met elkaar verknoopt. Zo was de Groningse graanmaat in het grootste deel van de Olde Landschap in gebruik, wat de dominantie van de Groninger markt illustreert. Drents graan ging merendeels naar Groningen. Binnen dit grotere kader zal Benders kijken naar het grondbezit van de Groninger kloosters in Drenthe, waaronder dat van Yesse.

Kloosterlezing Yesse met dr. Jeroen Benders, ‘Gronings-Drentse kloostereconomieën’

Donderdag 10 april 2025, 20.00 uur, Nieuw-Apostolische kerk, Bamshorn 4, Haren

Entree: € 7,00, donateurs € 5,00; pinnen aan de zaal

Aanmelden tot 8 april 2025 via https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/YESSE

Meer informatie op: https://www.kloosteryesse.nl/