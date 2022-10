Door: Redactie

In of voor Café de Pub aan de Kerkstraat in Haren is zondagavond rond 20.30 uur een vechtpartij ontstaan. Meerdere politiewagens waaronder een politiebus kwamen met spoed ter plaatse. Ook kwam een ambulance met sirene naar de Kerkstraat.

Zo te zien is minimaal één persoon behandeld en zijn één of meerdere jongens aangehouden.

Meer informatie is niet bekend. De rust keerde snel terug.

Foto: Haren de Krant