Koninklijke onderscheiding voor Louwrens Schuurman in Haren

Door: Redactie

Vicevoorzitter Louwrens Schuurman van Oranjevereniging ‘Oranje Nassau’ uit Haren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Koen Schuiling reikte de Koninklijke onderscheiding vorige week uit in restaurant Astoria in Haren. Dit deed hij voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van de Oranjevereniging.

De heer Schuurman zit sinds 1987 in het bestuur van de Algemene Oranjevereniging. In de bijna 32 jaar dat hij deel uitmaakt van het bestuur, was hij ook geruime tijd vicevoorzitter. Tot zijn kerntaken behoren het organiseren van de kermis tijdens Koningsdag in Haren en het regelen van de muzikale en culturele optredens in verschillende zorgcentra in Haren. Ook zorgt hij dat alles goed verloopt bij de jaarlijkse kleurwedstrijd voor scholieren. Daarnaast helpt hij daar waar nodig collega bestuursleden bij hun taken en schroomt hij niet om zelf ook letterlijk de handen uit de mouwen te steken.