Koorgesprek in Haren met Evert Jan Veldman in de Dorpskerk

Nieuws:

Door: Redactie

De komende gast in de serie Koorgesprekken is Evert Jan Veldman, emeritus predikant van de Nieuwe Kerk in Groningen. Janita Rutgers-Stoker gaat met hem in gesprek over het onderwerp ‘Kerk in de stad, Stad in de kerk.

Bijna 40 jaar was Evert Jan Veldman predikant in achtereenvolgens Rotterdam, Enschede en Groningen. Al die jaren wandelde hij iedere dag nieuwsgierig door zijn stad. Op deze tochten ontmoette hij vaak de kerk in de stad. Over deze soms schurende , soms inspirerende ontmoetingen vertelt hij in het komende Koorgesprek, dat plaats vindt op zondag 23 februari aanstaande in de Dorpskerk van Haren. Het aanvangstijdstip is 16.30 uur

Het gesprek duurt ongeveer een uur.

De Koorgesprekken over geloof, godsdienst en kerk in de wereld van vandaag zijn een initiatief van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, deel uitmakend van de Protestantse Geloofsgemeenschap van Haren. De toegang is gratis. Bij de uitgang kunt u een gift doen in de collecteschaal.

De koorgesprekken zijn open voor iedereen.

Op de website www.dorpskerkharen.nl is de laatste informatie over het gesprek te en de link naar de uitzending te vinden. Via www.kerkomroep.nl is het gesprek te volgen.

Het volgende koorgesprek vindt plaats op 23 maart. Te gast is dan mevrouw Dineke Katerberg, directeur-bestuurder van Westerholm.