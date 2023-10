Kosteloos aanpassen van geslacht op identiteitsbewijs

Nieuws:

Vanaf 1 oktober kunnen inwoners van de gemeente Groningen de kosten voor het aanpassen van het geslacht op een identiteitsdocument vergoed krijgen. Het gaat om de kosten van vervanging van identiteits-documenten (een paspoort, ID-kaart en/of rijbewijs). Ook de kosten van een deskundigheidsverklaring worden vergoed. Voor een wijziging van vermelding van geslacht is een dergelijke verklaring nodig.

Inwoners die de kosten in 2023 al zelf hebben gemaakt, kunnen deze met terugwerkende kracht alsnog terug krijgen. Deze inwoners worden door de gemeente actief benaderd om hen te informeren over deze mogelijkheid. Wethouder diversiteit Manouska Molema: ”In Groningen mag je zijn wie je bent. Iedereen is verschillend, maar er is ruimte voor al die verschillen. Staat er op je identiteitsbewijs iets anders dan je je voelt of bent, dan moet dit kosteloos kunnen worden aangepast. Dat is nu mogelijk in onze gemeente”.

Naar aanleiding van vragen aan het gemeentebestuur van Partij voor de Dieren, Groen Links, D’66 en Student en Stad heeft de gemeente besloten de kosten te vergoeden. De gemeente Groningen is een van de weinige gemeenten in Nederland die dit doet. Conform de huidige wetgeving moeten inwoners de kosten van een nieuw identiteitsdocument eerst zelf betalen via de PIN. Na het invullen van het declaratieformulier stort de gemeente het bedrag direct weer terug op de rekening. De gemeente verwacht dat ongeveer 20 mensen per jaar van de mogelijkheid gebruik maken. Op dit moment kan het vergoeden van de kosten van een geslachtsregistratie alleen bij loket Centrum, Kreupelstraat 1, plaatsvinden.