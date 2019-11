Lege trein beschoten op rangeerterrein Onnen

Nieuws:

Door: Redactie

In de nacht van woensdag op donderdag is een leeg treinstel beschoten, waarbij een ruit is gesneuveld. Dat gebeurde nabij de lijnwerkplaats op het rangeerterrein bij Onnen/Harenermolen.

De NS gaat aangifte doen bij de politie. De laatste tijd lijkt het een hobby te zijn van baldadige jeugd om treinen te beschieten. Elders in het land sneuvelden de afgelopen weken meer ruiten.

Heeft u tips over deze zaak? Kent u de daders? Geef het door aan de politie: 0800-8844.

Bron: RTVN