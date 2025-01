Leuke vacature in Haren (januari 2025): huishoudelijk medewerker

Nieuws:

Maarwold Service-Appartementen

Nesciolaan 32, 9752 HM Haren

Heeft vanwege vertrek naar elders

plaats voor een enthousiaste en ambitieuze

Huishoudelijke medewerker m/v

Werkzaamheden:

Schoonhouden gemeenschappelijke ruimtes

Koffieochtenden voorbereiden

Maaltijden rondbrengen vanuit centrale keuken

Individuele appartementen reinigen

Logeerkamers schoonmaken en verzorgen

Gevraagd:

Affiniteit met senioren

Instaat zelfstandig te werken, weten van aanpakken

Wij bieden:

Gemiddeld 25 uur per week

Werktijden in principe van 8.00 – 12.45 uur en één dag tot 15.00 uur

Salaris richtlijn CAO VVT (schaal 15)



Schriftelijke reacties voor zaterdag 08 februari a.s. Deze versturen naar: Serviceflat Maarwold

Nesciolaan 32 9752 HM Haren, of digitaal naar cnossen@maarwold.nl

Voor vragen telefoon: 050-534 64 22

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.