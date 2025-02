Lezing Groei en Bloei Haren/Eelde

Nieuws:

Binnenkort een lezing over Ecologisch tuinieren door Klaas Steenbergen voor leden en niet-leden op donderdag 20 februari 2025

Op donderdag 20 februari 2025 organiseert Groei & Bloei afd. Haren/Eelde voor leden en niet-leden de lezing Ecologisch tuinieren. De spreker is

Klaas Steenbergen. Al meer dan 30 jaar heeft hij bij diverse natuur educatieve centra gewerkt. In deze lezing leert hij ons de verschillen

tussen een wilde plantentuin en een natuurtuin. Ook de verschillen in aanleg en beheer komen aan de orde. Verder worden thema’s behandeld als

nachtvlinders in de tuin, bevordering van biodiversiteit en aanleg en beheer van een bloemenveldje. De lezing vindt plaats in ’t Loughoes, Kosterijweg 2, 9761 GE in Eelde. Aanvang: 20.00 uur. De lezing is gratis voor leden van G & B, niet-leden betalen € 5,00. Zie verder de website: www.haren.groei.nl