Lezing over Verborgen Rijk van Ming in ’t Witte Kerkje

Nieuws:

Door: Redactie

Op dinsdag 14 januari organiseert Groei & Bloei afd. Haren/Eelde voor leden en niet-leden een lezing over de pas gerestaureerde Chinese tuin van Hortus Haren.

De lezing wordt verzorgd door Ernst Flentge. De Chinese tuin is gebouwd als een tuin uit de Ming-dynastie. Deze duurde van 1368-1644. Beide tuinen zijn dus ogenschijnlijk even oud. Aanleiding voor de bouw van de Chinese tuin was het bezoek van de toenmalige burgemeester van Groningen, Jos Staatsen, aan China. In 1993 hebben Nederlandse bouwvakkers de funderingen gemaakt. In 1994 kwamen 42 Chinese bouwvakkers om de tuin, naar traditie, met de hand te bouwen. Op 12 april 1995 is de tuin door koningin Beatrix geopend. Ernst zal veel vertellen over de bouw, planten en symboliek van deze schitterende en waardevolle tuin.

De lezing vindt plaats in ’t Witte Kerkje, Jachtlaan 11, 9751 BP in Haren. Aanvang: 20.00 uur. Voor leden is de lezing gratis, niet-leden betalen € 5,00.

Zie voor verdere informatie de website: www.haren.groei.nl