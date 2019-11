Loket Burgerzaken in Harens gemeentehuis vanaf 21 december dicht wegens feestdagen

Door: Redactie

Het loket Burgerzaken in Haren is van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020 gesloten. Dit geldt ook voor de loketten Burgerzaken in Lewenborg, Hoogkerk en Ten Boer.

Hebt u vóór woensdag 8 januari 2020 een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart nodig bij één van deze loketten? Vraag uw document dan uiterlijk vrijdag 13 december 2019 aan en haal het uiterlijk vrijdag 20 december vóór 12.00 uur op. Een document dat u niet vóór 21 december ophaalt, kunt u pas weer vanaf 8 januari ophalen. Heb u tijdens de sluiting van deze loketten een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart nodig? Dan kunt u ‘m aanvragen én ophalen in onze hoofdlocatie aan Kreupelstraat 1 in Groningen.