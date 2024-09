Luister naar onze nieuwe podcast: 6300 kilometer fietsen door Amerika

Door: Redactie

Op de voorpagina van Haren de Krant (augustus 2024) leest u het verhaal van Wim Reckers uit Haren, die in 2022 een fietstocht maakte door de binnenlanden van Amerika: van kust naar kust. Over zijn opmerkelijke belevenissen hebben we niet alleen een artikel geschreven, maar ook een podcast van 40 minuten gemaakt.

In de podcast (De Kern van het verhaal: 6300 kilometer fietsen door Amerika) vertelt Reckers hoe hij het land heeft leren kennen en hoe hij het klaarspeelde om 90 dagen te fietsen door onder andere The Rocky Mountains, woestijnachtig gebied en door het deprimerende Fly Over Country. Hij ontmoette rijke en arme mensen; trapte kilometers op snelwegen en autowegen; moest doorzetten, ook als hij mentaal kapot zat. Reckers is een goede verteller.

Luister naar het gesprek: https://open.spotify.com/episode/1dp3eQOgHBeVX9M4QF1UAV