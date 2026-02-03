De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 4 februari, 2026
Deze post is bekeken 355 keer.

dinsdag 03 februari 2026

Nieuws:

Makelaar vestigt zich in Haren

Door: Redactie

Dit voorjaar krijgt het pand van SNS-bank aan de Rijksstraatweg in Haren een nieuwe invulling. Makelaardij Lamberink opent daar een vestiging.

Het bedrijf is al 35 jaar actief in deze branche in de provincies Groningen, Friesland en noordoost Overijssel. In een persbericht zegt het bedrijf allround te zijn in dit vak, van taxaties tot hypotheken, van bedrijfshuisvesting tot wonen. Men refereert aan prijzen die werden gewonnen voor o.a. online presentatie van objecten en klantbeleving.

Door in Haren een vestiging te openen hoopt Lamberink haar positie in dit gebied verder uit te bouwen. Onlangs nam men ook in Paterswolde een kantoor over. Met hypotheek- en financieel advies denkt men een leegte te vullen die is ontstaan toen de laatste bank (SNS) uit Haren vertrok. Zie ook www.lamberink.nl

3 reacties

Mark zegt:

Wat leuk, weer eens een keer wat anders!

mona zegt:

Wat fijn! We hadden nog geen makelaar in Haren.
Een sportschool of fysiotherapeut was overigens ook welkom geweest, want die hebben we ook nog niet 😉

J. Molecaten zegt:

Ik had eigenlijk gehoopt dat daar een damesmodezaak of schoenenwinkel in de hogere prijsklasse zou komen, daar hebben we er nog niet zoveel van in Haren.
Maar nog een makelaar erbij is natuurlijk ook fantastisch, ben benieuwd of er dan ook meer woningaanbod voor het meer prijsvriendelijke segment bij komt.

Wilt u reageren?




Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Recente berichten



Recente reacties