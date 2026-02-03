Makelaar vestigt zich in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Dit voorjaar krijgt het pand van SNS-bank aan de Rijksstraatweg in Haren een nieuwe invulling. Makelaardij Lamberink opent daar een vestiging.

Het bedrijf is al 35 jaar actief in deze branche in de provincies Groningen, Friesland en noordoost Overijssel. In een persbericht zegt het bedrijf allround te zijn in dit vak, van taxaties tot hypotheken, van bedrijfshuisvesting tot wonen. Men refereert aan prijzen die werden gewonnen voor o.a. online presentatie van objecten en klantbeleving.

Door in Haren een vestiging te openen hoopt Lamberink haar positie in dit gebied verder uit te bouwen. Onlangs nam men ook in Paterswolde een kantoor over. Met hypotheek- en financieel advies denkt men een leegte te vullen die is ontstaan toen de laatste bank (SNS) uit Haren vertrok. Zie ook www.lamberink.nl