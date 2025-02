Mariska Sloot stapt onverwacht uit de politiek

Door: Redactie

Mariska Sloot uit Haren legt per direct haar functie als raadslid van de gemeente Groningen neer. Ze wil over de reden daarvan niets anders zeggen dan dat het gaat om persoonlijke omstandigheden.

Daarmee komt volkomen onverwacht een einde aan het politieke leven van deze Harense, die destijds oprichter en roerganger was van Gezond Verstand Haren. We komen later terug op dit nieuws, zodra we meer weten over haar opvolging. Het lijkt erop dat Haren nu nog slechts één ingezetene heeft in de gemeenteraad van Groningen, die bestaat uit 45 leden.

Sloot was raadslid in de gemeente Haren en werd voor Gezond Verstand Haren wethouder in de laatste coalitie voor de gemeentelijke herindeling. Echter in 2017 stapte ze op uit onvrede over de naderende fusie met Groningen en Ten Boer. Daarna ging ze de raad in voor de Stadspartij, maar stapte in 2020 op omdat zij haar motivatie kwijt was. Ze hervond deze in de Stadspartij 100% voor Groningen, waarvoor zij na de laatste verkiezingen in de raad terugkeerde in 2022.