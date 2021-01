Martin Starkenburg en Fysiotherapiecentrum Raadhuisplein gaan samenwerken

Nieuws:

Door: Redactie

Personal Trainer Martin Starkenburg en Fysiotherapie Centrum Raadhuisplein hebben elkaar gevonden in een leuke samenwerking. Je zou kunnen zeggen 1 + 1 = 3.

Sandra Kailola van de Fysiotherapiepraktijk zegt: “Herstel en bewuster omgaan met je lijf en gezondheid, dat is voor ons wel een heel belangrijke leidraad in ons werk. Om onze cliënten het allerbeste te kunnen bieden hebben we onlangs een pilot gedaan waarin we samenwerken met Personal Trainer Martin Starkenburg. Over hem stond vorig jaar een mooi stuk in Haren de Krant. “Wij verwijzen nu mensen naar hem door voor een eventueel vervolg van onze behandelingen. Ze kunnen bij hem intensief en prima begeleid trainen.” Martin Starkenburg startte in 2020 zijn bedrijf aan de Westerse Drift (Sterk & Vitaal). Kailola zegt: “Wij staan helemaal achter zijn uiterst gedegen en mensgerichte aanpak en er is zeer prettig overleg”. Bij Martin en bij de Fysiotherapie is kennis aanwezig op het gebied van Leefstijlcoaching. (Fysiotherapeutisch gecertificeerd Leefstijlcoach aanwezig). “Maar wat we vooral belangrijk vinden: hij is oprecht, betrokken en enthousiast.” Zie: www.fysioharen.nl