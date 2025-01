Meditaties in boekvorm

Nieuws:

Door: Redactie

Hanneke Norbruis uit Haren heeft een boek geschreven waarin lezers worden uitgenodigd om dertien weken lang ‘bewust en mindful’ door het leven te gaan.

Als we het leven een pad mogen noemen, helpt Hanneke om dat pad eens op een andere manier te verkennen. Ze zegt: “Op pad gaan betekent dat we de moed hebben om de weg van zelfkennis en innerlijke transformatie aan te gaan. Wandelen, meditatie, intuïtief tekenen en grenzeloos schrijven zijn geweldige gereedschappen om diepere lagen in onszelf te bereiken, om onbekende aspecten te verkennen en om uiting te geven aan dat wat in ons leeft.” Ze neemt de lezer mee en gaat voor in het ‘dobberen’ op thema’s als adembewustzijn, voelen, gedachten, vreugde, dankbaarheid, vergeven, overvloed, yin & yang, gelijkmoedigheid, zelfacceptatie, liefdevolle vriendelijkheid, zelfcompassie en meer. Daarna gaan we aan de slag in ons creatieve dagboek, waarin we kunnen schrijven, plakken, schilderen, moodboards maken of wat ons ook maar invalt om uiting te geven aan wat we ervaren.” Hanneke Norbruis (1962) legde haar ziel en zaligheid in een veelzijdige, boeiende en bewogen loopbaan in de kledingsector. Tijdens een sabbatical reisde ze maanden door Ecuador, Costa Rica en Guatemala, danste wekenlang tango in Buenos Aires en begeleidde meerdere reizen in Spanje en Portugal. Terug in Nederland startte ze haar eigen ontwerpstudio en jaren later succesvol haar eigen yogastudio. Ze volgt meerdere opleidingen in yoga en meditatie en verblijft regelmatig in stilte tijdens retreats en in ashrams. Over het boek. Titel: Wandelen, Art Journaling & Meditatie. Ondertitel: Pelgrimage naar je Zelf. Prijs: 17,75. Zie www.hanneke-norbruis.com