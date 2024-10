Meerweg gaat in 2025 op de schop

Nieuws:

Door: Redactie

De Meerweg in Haren, meer specifiek het gedeelte tussen de Westersedrift en Nesciolaan, gaat in 2025 op de schop. De gemeente heeft daarvoor 524.000 euro beschikbaar gesteld en de raad moet dit goedkeuren.

Op dit weggedeelte geldt een maximumsnelheid van 30 km/u, maar de weg is erg breed voor deze snelheid. Dat wringt. De gemeente wil de weg veiliger maken en dat blijkt volgens de plannenmakers ook de wens van aanwonenden te zijn. Het doorgaande karakter maakte van deze weg een brede weg, hoewel er kort na de brug een rare S-bocht lag. Het toenemende autoverkeer kreeg echter ruim baan en de bocht (die we nu nog herkennen langs het dijkje met woonschepen) werd rechtgetrokken. Gas erop en rijden maar. In 1966 werd de snelweg A28 aangelegd en kreeg dankzij een lobby vanuit Haren een afrit ‘Haren’. Daarvoor werd rond 1970 de Emmalaan vanuit Haren doorgetrokken vanaf de Westersedrift en werd zelfs een motel (Postiljon) gebouwd. Met de aanleg van de Emmalaan verloor de Meerweg haar doorgaande karakter (bezien vanuit het centrum van Haren).

Corrigeren

Wat na 1970 overbleef was een gedeelte (A) Meerweg vanaf Rijksstraatweg tot aan de snelweg en een gedeelte vanaf de snelweg richting Paterswolde (B). De herinrichting die de gemeente voorstaat gebeurt op traject A, tussen Westersedrift en Nesciolaan. Wie de historie kent zal begrijpen waarom dat traject ooit een doorgaand karakter heeft meegekregen en dat beeld wordt dus met deze plannen gecorrigeerd.

Ontwerp

De weg wordt smaller gemaakt (5.30 m) waardoor ruimte ontstaat voor groen, waaronder 14 bomen. Een paar verhoogde plateaus halen de snelheid uit het verkeer. De groenvakken zullen volgens het ontwerp ‘met bloembollen en het mengsel ‘Nectar onder het maaimes’ worden ingezaaid. Dat is een bloemenmengsel dat meegezaaid kan worden met een kleine hoeveelheid gazongrasmengsel. De soorten in het mengsel kunnen in het lage gazon vaak bloemen vormen die benut kunnen worden door bestuivende insecten. Dit mengsel is

vooral op insecten gericht, ter ondersteuning van ecologisch beheer’.

Voor bewoners van de woonzorgcentra Zonnehof en Maarwold is het goed nieuws, want de huidige (slechte) voetpaden worden verbeterd. Volgens de gemeente zijn omwonenden betrokken geweest bij de planvorming en in juli ingelicht over de ontwerpen. Het werk gaat half 2025 van start.



Historie

Het was industrieel Jan Evert Scholten die begin vorige eeuw een onverharde weg liet aanleggen tussen het centrum van Haren en Paterswolde. Deze weg kreeg steeds meer de functie van doorgaande weg tussen deze dorpen en werd verhard, hoewel de ondergrond eigenlijk te zacht was. De weg werd ‘Kunstweg’ genoemd. In het centrum werd het eerst nog Havenstraat genoemd, omdat de weg naar de haven van Haren leidde, die tot de jaren 70 lag op de plaats van de huidige gemeentewerf. In de volksmond werd het straatje ook ‘Koffiediksteeg’ genoemd.



Zo gaat het worden.