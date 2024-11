Meisje van de Fuutweg: “Heel gewoon en daarom bijzonder”

Door: Redactie

“Het begon ermee, dat ik mijn jeugdherinneringen eens wilde vastleggen”, zegt Yorien van den Hombergh (1959). “Het werd bijna vanzelf een doorlopend verhaal, waarin ik beschrijf hoe ik als Harens meisje van de Fuutweg het leven ontdekte en de wereld om mij heen leerde kennen. Het is een verhaal over heel gewone gebeurtenissen en juist daardoor toch bijzonder. Ik denk ook een feest van herkenning voor mensen die in de jaren 60 zijn opgegroeid.”

Haar boek beslaat een periode van zes jaar, toen het gezin woonde in de eerste huizen die aan de Fuutweg in Haren waren gebouwd. “Dat huis was het vertrekpunt voor mij. De wereld was daar heel overzichtelijk en die werd stap voor stap wat groter. Het ging er heel anders aan toe dan nu. In deze tijd krijgen de kinderen via alle media de ingewikkelde wereld met al zijn problemen ineens over zich uitgestort en dat heeft invloed op hun ontwikkeling. In de Fuutweg ging de ontdekkingstocht veel geleidelijker: ik leerde er Fokko kennen, een man met een verhaal. Ik zat op de Sint Nicolaasschool waar ik voor het eerst met de dood werd geconfronteerd toen mijn klasgenootje Monique Vriens op tienjarige leeftijd overleed. Bij Sassenhein leerde ik vissen en op het grasveld van ‘t Harde vliegeren. Heel gewoon allemaal, maar voor een kind heel bijzonder.”

Yorien kroop voor haar boek in de huid van het meisje van toen, wandelde weer door de Fuutweg en omgeving om levendige herinneringen op te roepen en sloot zich daarna geregeld op in een vakantiehuisje bij Lauwersoog om te schrijven. Ze zocht (en vond) een vorm voor haar herinneringen en krijgt nu te horen dat haar boek ‘leest als een roman’. Yorien: “Geen boek met allerlei spannende dingen, hoor. Ik heb geen nare dingen meegemaakt, ben niet mishandeld of zo. Nee, het boek neemt je gewoon mee naar het wereldje in de jaren 60 waarin mijn generatie opgroeide.”

‘Meisje van de Fuutweg’ bevat ook foto’s, die getuigen van haar jeugd in een harmonieus gezin, waar haar vader geschiedenisleraar was op het Sint Maartenscollege. Ook al ken je de mensen op de foto’s niet, ze illustreren wél op een mooie manier het verhaal dat Yorien schreef. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en via: www.yorienvdh.com