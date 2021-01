Door: Redactie

In Martiniplaza is vandaag mevrouw Timmer uit Haren (Meerweg) gevaccineerd. Volgens medewerkers van de GGD was ze de oudste Harense tot nu toe, die zich liet prikken.

Het vaccineren van zelfstandig wonende ouderen is deze week van start gegaan en daarbij zijn 90+-ers het eerst opgeroepen. Volgens haar zoon is mevrouw Timmer (95) de oudste nog zelfstandig wonende in Haren.